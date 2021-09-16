Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 16.09.2021 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2021 09:08
    ABONE OL

    16 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    16 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Eylül 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Eylül 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Farklı fikirdekilerle problemler oluşabilir!

    Astrogündem: Güneş-Jüpiter zıtlaşması Avrupa devletlerinin göçmenler hakkındaki adaletsiz konuşmalarının bugünden itibaren daha çok keskinleşebileceğini işaret ediyor. Türkiye, sığınmacılar konusundaki önlemlerini arttıracak. Dış politikadaki tavrımız değişiyor.

    KOÇ: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Bu sıralar gereğinden fazla yoruluyorsunuz.



    BOĞA: DUYGUSAL, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.



        İKİZLER: ENERJINIZIN düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygunuz nedeniyle olayları olumsuz görüyorsunuz.



        YENGEÇ: DEĞIŞKENLIK göstermek fırsatları kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizdeki insanları etkiliyorsunuz.



        ASLAN: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Vereceğiniz kararların sonuçlarını hemen görmek istiyorsunuz.



            BAŞAK: BUGÜN, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapma peşindesiniz.



            TERAZİ: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi oluşuyor. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.


            AKREP: PARTNERINIZLE karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Saplantılarınızdan artık vazgeçmelisiniz.



                YAY: BUGÜN, duygularınız yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu yorgun düşürebilir.



                OĞLAK: BUGÜN inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içindesiniz. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve temkinli davranmanız gerekiyor.



                KOVA: BUGÜN entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını abartıp genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlerden huzursuz olmamalısınız.



                    BALIK: ARKADAŞLARINIZLA aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirdekilerle problemler oluşabilir.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Meteorolojiden 13 il için sarı kodlu uyarı!
                    Haberler Burçlar 16 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
                        SON DAKİKA