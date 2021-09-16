16 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Jüpiter zıtlaşması Avrupa devletlerinin göçmenler hakkındaki adaletsiz konuşmalarının bugünden itibaren daha çok keskinleşebileceğini işaret ediyor. Türkiye, sığınmacılar konusundaki önlemlerini arttıracak. Dış politikadaki tavrımız değişiyor.
KOÇ: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Bu sıralar gereğinden fazla yoruluyorsunuz.
BOĞA: DUYGUSAL, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.