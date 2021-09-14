14 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Başak - Balık aksındaki Güneş – Neptün karşıtlığı 9 yıl önce bu döngüde başladı. Her yıl bu aylarda yaşanan bu karşıtlık Çin'in ve Türkiye'nin siyasetinde büyük bir devinimi başlatacak. 2012'de seçilen Şi Çinping'in kaderi yeniden yazılacak.
KOÇ: JEST yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şeyler bekliyor. Özellikle iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor.
BOĞA: DOĞUŞTAN kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konudan çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor.