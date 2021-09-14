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    • 14.09.2021 08:39
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    14 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    14 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Eylül 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Eylül 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yanlış yaptığınızın farkında mısınız!

    Astrogündem: Başak - Balık aksındaki Güneş – Neptün karşıtlığı 9 yıl önce bu döngüde başladı. Her yıl bu aylarda yaşanan bu karşıtlık Çin'in ve Türkiye'nin siyasetinde büyük bir devinimi başlatacak. 2012'de seçilen Şi Çinping'in kaderi yeniden yazılacak.

    KOÇ: JEST yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şeyler bekliyor. Özellikle iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor.

    BOĞA: DOĞUŞTAN kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konudan çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor.

        İKİZLER: İŞ ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde.

        YENGEÇ: PLATONİK aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Yaşamı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız.
        Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat,o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor.

        ASLAN: İDEALLERİNİZİN peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat, yetersiz kaldığınız zaman çevrenizi suçlayabiliyorsunuz.
        Güvensizliğinizi yenmelisiniz ve insanlara olumlu yaklaşmayı öğrenin.

            BAŞAK: KARŞI cinsle olan problemleriniz bitmek bilmiyor. Kendinizi sürekli haklı görseniz de, onunla olan ilişkinizde empati yeteneğinizi geliştirmelisiniz. O sizin tarafınızdan daha güçlü duygularla anlaşılmak istiyor.

            TERAZİ: YENİLİKLERE fazla açık değilsiniz.
            İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız, çevrenizde yanlış anlaşılıyor.

            AKREP: ÇEKİCİ ve huzursuz birisiniz. Çabuk düşünmek, sizin için önemli. İlişkileriniz hep bu yönde gelişsin istiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin sizin kadar derin düşünmesi her zaman mümkün olmayabilir.

                YAY: ÇEKİCİ fikirlerinizi daima kendinize saklamalısınız. Dışa dönük ve ilginç bir yapınız var. Fakat, ürettiğiniz düşüncelere karşı çıktıkları zaman son derece rahatsız oluyorsunuz.

                OĞLAK: İŞLERİN nasıl yapıldığı değil, nasıl yapılacağı önemli. Siz, makine düzenlerini seven sistemlerin insanısınız. Olayları planlayarak yürütmeyi seviyorsunuz. Mantığınızla hareket ettiğiniz için problem çıkmıyor.

                KOVA: STATÜ konusunda çok ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyorsunuz.
                Eski alışkanlıklarınızı artık atmalısınız.
                Yeni işle birlikte gelen, yeni imkanları sonradan siz de beğeneceksiniz.

                    BALIK: İŞİNİZ ve mutluluğunuz birbirine bağlı.
                    Maddi olanaklarınız yetersiz kaldığı zaman, öfkeli oluyor ve sevdiğinize de surat asıyorsunuz.
                    Aslında, o bunu hak etmiyor.
                    Yanlış yaptığınızın farkında mısınız!
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                    Haberler Burçlar 14 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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