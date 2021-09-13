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    • Burçlar
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    • 13.09.2021 08:42
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    13 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    13 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Eylül 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Başladığınız işin büyüyüp kazanç getirmesi sizi mutlu edecektir!

    Astrogündem: Satürn – Neptün 45'liği devam ediyor. Toplumların yanlış yönlendirilmeye, algı yönetimi ile hareket ettirilmesine tahammülünün kalmadığını öğreneceğiz. Yalan haber yalnızca bizim değil bütün dünyanın derdi olacak.

    KOÇ: MESLEKİ başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.



    BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrolünüzü denetlemek zorundasınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.



        İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konuları araştırmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. Hırslarınızı büyütüyorsunuz.



        YENGEÇ: İSTEKLERİNİZİ başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönem içindesiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin.



        ASLAN: PARANIZIN değerini bilirken, enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paylaşım içinde olacaksınız. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı sağlayacaksınız.



            BAŞAK: İŞYERİNİZDE yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Karşılığını alacağınız işler istiyorsunuz.



            TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZDE partnerinizin olanaklarını menfaatleriniz için kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor, kendinizin ve partnerinizin çıkarlarını kendi potanızda toplayacaksınız.



            AKREP: İLGİNÇ fikirlerin doğrultusunda, birçok organizasyonun ortaya çıkacağı, sizi destekleyenlerle bir arada olacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek ve yeni başlangıçlar yapacaksınız.



                YAY: SÜREKLİ değişim içinde, hareketli bir yaşamı ve sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.



                OĞLAK: AŞK ve ilişiklerinizi kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çaba olumlu sonuçlar verecek. Sosyal çalışmalarda yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.



                KOVA: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdekilerle ortak kararlar alacaksınız.



                    BALIK: KARŞI görüşteki insanlarla tartışmacı bir kimlik içinde olacaksınız. Verilen sözlerin yerine getirilmemesinde oldukça titiz davranacaksınız. Başladığınız işin büyüyüp kazanç getirmesi sizi mutlu edecektir.
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                    Haberler Burçlar 13 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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