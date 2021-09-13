13 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Satürn – Neptün 45'liği devam ediyor. Toplumların yanlış yönlendirilmeye, algı yönetimi ile hareket ettirilmesine tahammülünün kalmadığını öğreneceğiz. Yalan haber yalnızca bizim değil bütün dünyanın derdi olacak.
KOÇ: MESLEKİ başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.
BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrolünüzü denetlemek zorundasınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.