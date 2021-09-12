11 Eylül 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay-Mars 60'lığı, Avrupa'da sanata geçit verilmeyeceğini işaret ediyor. Diplomatik krizlerin sosyal aktivitelere de yansıdığını göreceğiz. Dünyaca ünlü festivaller, siyasi birtakım olaylar yüzünden ertelenebilir.
KOÇ: İLETİŞİMDE başarılı çalışmalarınız olacak ve birçok dostunuzu bir araya getireceksiniz.
Orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.
Birçok organizasyona katılabilirsiniz.
BOĞA: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz var. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içindesiniz. İlginin üzerinizde toplanmasına neden olacaksınız.