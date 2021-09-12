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    • 12.09.2021 08:49
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    11 Eylül 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    11 Eylül 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 11 Eylül 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Eylül 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Eski dostlarla buluşacaksınız, geleneksel kuralların işlevi çok önemli!

    Astrogündem: Ay-Mars 60'lığı, Avrupa'da sanata geçit verilmeyeceğini işaret ediyor. Diplomatik krizlerin sosyal aktivitelere de yansıdığını göreceğiz. Dünyaca ünlü festivaller, siyasi birtakım olaylar yüzünden ertelenebilir.

    KOÇ: İLETİŞİMDE başarılı çalışmalarınız olacak ve birçok dostunuzu bir araya getireceksiniz.
    Orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.
    Birçok organizasyona katılabilirsiniz.

    BOĞA: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz var. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içindesiniz. İlginin üzerinizde toplanmasına neden olacaksınız.

        İKİZLER: HAREKETLİ ve ilginç tavırlarınızı belirginleştirmekten yanasınız. Parasal konularda sınırlarınızı zorlamakta başarılısınız.
        Bugün, çevrenizdekilere görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve güçlü olacaksınız.

        YENGEÇ: ORİJİNAL düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve irdeliyorsunuz.
        Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve kazançlarınızla belirleyici işler yapacaksınız.

        ASLAN: GÜCÜNÜZÜ seviyorsunuz fakat partnerinizden de aynı performansı bekliyorsunuz.
        Bugün, onunla fikir birliği içinde olsanız da, sabit düşündüğünüz için aranızda sorunların çıkmasına neden olabilirsiniz.

            BAŞAK: KONUŞMALARINIZA dikkat ediyor ve cümlelerinizi özenle seçiyorsunuz.
            Ortamlarda yaratıcı ve sosyal yönünüzü ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Partnerinizin davranışları sizin için çok önemli.

            TERAZİ: AİLE kavramınız çok önemli. Sevdiklerinizle bir arada olacaksınız. Aranızda renkli konuşmaların da geçeceği özel bir durum sizi bekliyor. Değişim içinde olmaktan son derece memnunsunuz.

            AKREP: MADDİ konularda araştırmaya yakın bir yapınız var ve ele aldığınız konuları sıkı bir şekilde elden geçiriyorsunuz. Maddeye keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz.
            Bugün, dostlarınızla hem fikir olacaksınız.

                YAY: SABIRSIZ davranışlar içindesiniz. Partnerinizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
                "Ben" egonuzu belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor ve fikirlerinizle fırtınalar estiriyorsunuz.
                Tartışmaktan vazgeçmelisiniz.

                OĞLAK: DENGELİ konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygın bir şekilde sunuyorsunuz. Bugün, bilgilerinizi paylaşmada farklı davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişilere geleneksel yaklaşacaksınız.

                KOVA: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.
                Müdahale etmediğiniz olayların dahi size sağlayacağı avantajların farkındasınız.

                    BALIK: BUGÜN Merkür'den olumlu etkiler alıyor ve çevrenizde yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Eski dostlarla buluşacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 11 Eylül 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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