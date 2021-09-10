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    • 10.09.2021 08:40
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    10 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    10 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 10 Eylül 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Eylül 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz!

    Astrogündem: Merkür - Uranüs ilişkisi, "Gıda ve meşrubat firmalarının sınavı başladı!" dedirtecek. İçtiğimiz suların pH dengesini mercek altına aldığımız bir gündemin içindeyken, skandal niteliğinde açıklamalar yapan gıda patronlarını can kulağıyla dinleyeceğiz.

    KOÇ: BUGÜN başarılı bir performans yakalayacaksınız.
    Yönetici gezegeniniz Mars çalışma evinizde ilerliyor. Merkür ve Venüs karşıt burcunuzda beklediğiniz başarı potansiyelini size sunuyor.

    BOĞA: MARS aşk evinizde. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

        İKİZLER: MERKÜR'DEN olumlu destek alıyorsunuz.
        Yaratıcılığınızı, riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.

        YENGEÇ: GEÇMİŞİNİZİN size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz.
        Ailenizin, size ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak bir kişilik sergileyerek cesaretinizi zorlayabilirsiniz.

        ASLAN: ÇEVRENİZDE bir çok romantik fırsat önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

            BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor.

            TERAZİ: İÇİNİZDEKİ güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Güneş ve Jüpiter'in olumlu desteğini hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

            AKREP: BUGÜN gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
            Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.

                YAY: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

                OĞLAK: BUGÜN çevresel çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde pozitif gelişmeler var. İşinize olan bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.

                KOVA: UZAK yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz.
                Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.

                    BALIK: Kendinizi farklı bir statü içinde çalışırken bulabilirsiniz. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Gizemli olayların peşindesiniz.
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                    Haberler Burçlar 10 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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