10 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür - Uranüs ilişkisi, "Gıda ve meşrubat firmalarının sınavı başladı!" dedirtecek. İçtiğimiz suların pH dengesini mercek altına aldığımız bir gündemin içindeyken, skandal niteliğinde açıklamalar yapan gıda patronlarını can kulağıyla dinleyeceğiz.
KOÇ: BUGÜN başarılı bir performans yakalayacaksınız.
Yönetici gezegeniniz Mars çalışma evinizde ilerliyor. Merkür ve Venüs karşıt burcunuzda beklediğiniz başarı potansiyelini size sunuyor.
BOĞA: MARS aşk evinizde. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.