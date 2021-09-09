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    • 09.09.2021 08:40
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    9 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    9 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 9 Eylül 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Eylül 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sağlığınıza özen gösterin!

    Astrogündem: Satürn – Neptün 45'liği, deniz tabanlarındaki hareketliliği tetikleyebilir. Komşu ülkelerimizde doğal afetler için yapılan tatbikatlar artarken, ülkemizdeyse yeni deprem yasaları gündeme gelebilir.

    KOÇ: BUGÜN, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın.

    BOĞA: BİLİNÇALTI öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz.

        İKİZLER: AİLENİZİN sorunları ile ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor.

        YENGEÇ: BUGÜN, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.

        ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.

            BAŞAK: ÖZGÜRLÜK duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklemeyin ve pek belli etmeyin.

            TERAZİ: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmeyip olayları sıra ile çözümlemelisiniz.

            AKREP: SOSYAL aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bugün, bir çok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin.

                YAY: KUŞKUCU tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve fikirlerini benimseyeceksiniz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

                OĞLAK: GÜÇLÜ bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

                KOVA: BUGÜN, maddi konulardaki beklentilerinizi çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Farklı olan taraflarınızı ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

                    BALIK: PARTERİNİZLE olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanız ve birbirinizin fikirlerine karşı antikor üretmeniz yüzünden ortak karar almakta zorlanabilirsiniz. Sezgisel tarafınız yoğun.
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                    Haberler Burçlar 9 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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