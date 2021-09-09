9 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Satürn – Neptün 45'liği, deniz tabanlarındaki hareketliliği tetikleyebilir. Komşu ülkelerimizde doğal afetler için yapılan tatbikatlar artarken, ülkemizdeyse yeni deprem yasaları gündeme gelebilir.
KOÇ: BUGÜN, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın.
BOĞA: BİLİNÇALTI öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz.