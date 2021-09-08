8 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Chiron karşıtlığı, İsrail ve Amerikan donanmalarının Kızıl Deniz'de yaptığı tatbikatın, gelecekte olacak tatbikatların başlangıcı olduğunu işaret ediyor. Denizlerdeki silahlanma artıyor.
KOÇ: YANINIZDA çalışan kişilere soğuk davranacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor.
BOĞA: BİLİNÇALTI öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz. Başarıyı çeken bir yönünüz var.