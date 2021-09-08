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    • 08.09.2021 08:46
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    8 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    8 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Eylül 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Başarıyı çeken bir yönünüz var!

    Astrogündem: Merkür-Chiron karşıtlığı, İsrail ve Amerikan donanmalarının Kızıl Deniz'de yaptığı tatbikatın, gelecekte olacak tatbikatların başlangıcı olduğunu işaret ediyor. Denizlerdeki silahlanma artıyor.

    KOÇ: YANINIZDA çalışan kişilere soğuk davranacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor.

    BOĞA: BİLİNÇALTI öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz. Başarıyı çeken bir yönünüz var.

        İKİZLER: AİLENİZİN sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor.

        YENGEÇ: BUGÜN, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve çevrenizle birleştirici bir şekilde sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.

        ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin bir kısmını sosyal ve çevre ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.

            BAŞAK: ÖZGÜRLÜK duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklemeyin ve pek fazla da belli etmeyin.

            TERAZİ: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz.

            AKREP: SOSYAL aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bugün, birçok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz.

                YAY: KUŞKUCU tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına birçok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

                OĞLAK: ATILIMLARINIZ için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

                KOVA: BUGÜN, maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

                    BALIK: BUGÜN, duygularınız her an değişebilir. Parterinizle olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanız ve birbirinizin fikirlerine karşı antikor üretmeniz yüzünden ortak karar almakta zorlanabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 8 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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