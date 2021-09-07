7 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Uranüs 120'liği, bütün dünyada frene basmış bir halde bekleyen hukuk kavramına "gaza bas!" diyecek. Yargının hızlandığına hepimiz şahit olurken, temyizde bekleyen davalar uzamadan çözülebilir. Yargı afları kapıda.
KOÇ: DOĞAL davranışlarınızla insanlar arasında önemli köprüler oluşturuyorsunuz. Kararlı yönleriniz farklı bir kişiliğiniz, ortaya çıkaracak.
Size söylenenlere aldırmıyor, düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.
BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı değerlendirmek için uygun bir gün. Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Bugün, yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz.