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    • Burçlar
    • 07.09.2021 08:42
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    • 07.09.2021 08:46
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    7 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    7 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Eylül 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte7 Eylül 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yargı afları kapıda!

    Astrogündem: Güneş-Uranüs 120'liği, bütün dünyada frene basmış bir halde bekleyen hukuk kavramına "gaza bas!" diyecek. Yargının hızlandığına hepimiz şahit olurken, temyizde bekleyen davalar uzamadan çözülebilir. Yargı afları kapıda.

    KOÇ: DOĞAL davranışlarınızla insanlar arasında önemli köprüler oluşturuyorsunuz. Kararlı yönleriniz farklı bir kişiliğiniz, ortaya çıkaracak.
    Size söylenenlere aldırmıyor, düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.

    BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı değerlendirmek için uygun bir gün. Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Bugün, yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz.

        İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları, gündeme getirmek istemeyebilirsiniz.
        Haklı olduğunuz nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz.

        YENGEÇ: MESLEKİ anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz.
        Ele aldığınız konularda sabit olamadığınız zamanlar, prestij kaybedebiliyor, kayda değer bir şeyler yapmak istiyor fakat kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.

        ASLAN: İŞYERİNDE kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, insanları kaynaştırmak adına organizasyonlar yapıyorsunuz.
        Seçim yaparken, sorumluluk duygunuzu ortaya çıkarmalısınız.

            BAŞAK: YAŞAMA geçirme konusunda zorluk çekmeyeceğinizi bilmenize rağmen, motivasyon konusunda yakın çevre desteğine ihtiyacınız olabilir. Bugün özellikle çevrenize üstünlüğünüzü ispat edeceksiniz.

            TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin anlamsızlıklarına kızıyor, bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Grup içerisinde sizi zorlayan bir durumdan, partnerinizin dengeleyici etkisiyle kurtulacaksınız.

            AKREP: DUYGUSAL bir gününüz ve olaylar sizde hassasiyet yaratıyor. Belli etmiyorsunuz fakat zayıf kişilere yardım etme isteği içindesiniz. Akşam saatlerinde sosyal ilişkilerinizde canlanma söz konusu.

                YAY: DOĞAL yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyorsunuz. Sınırlarınızı zorlamayın.

                OĞLAK: KENDİ düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız. Saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz.
                Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

                KOVA: SEZGİLERİNİZİN sizi yanıltmadığını görecek ve derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanıyor.

                    BALIK: İŞİNİZDE yeni atılımlar yapmak için fazla aceleci davranıyorsunuz. Sabırlı yapınız sayesinde, iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Kendinizi ispat etmeye çalışmanız ses getirecek.
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                    Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
                    Haberler Burçlar 7 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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