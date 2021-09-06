6 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Plüton 120'liği, darphaneler ve sahte para konularını mercek altına alacak. Birçok ülke yeni para birimleri, banknotlar ve üretim materyallerinin değişimi konusunda önemli adımlar atabilir. Kripto para dünyasındaki çalkantılar asıl şimdi başlıyor.
KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçmelisiniz.
BOĞA: YATIRIMLAR konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı, masraflarınızı indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.