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    • 06.09.2021 08:42
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    6 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    6 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 6 Eylül 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir!

    Astrogündem: Mars-Plüton 120'liği, darphaneler ve sahte para konularını mercek altına alacak. Birçok ülke yeni para birimleri, banknotlar ve üretim materyallerinin değişimi konusunda önemli adımlar atabilir. Kripto para dünyasındaki çalkantılar asıl şimdi başlıyor.

    KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçmelisiniz.

    BOĞA: YATIRIMLAR konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı, masraflarınızı indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.

        İKİZLER: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.

        YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.

        ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine değer veriyorsunuz.
        Sınırlarınızı yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.

            BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınızda kendinizi geriye çekiyorsunuz. Çevresel yoğunluğunuz fazla.

            TERAZİ: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı irdelemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken, biraz çekingensiniz.

            AKREP: BUGÜN partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da çok hoşuna gidecektir. Beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil.

                YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, fikirlerine saygı gösterin.

                OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz.
                Hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmalar size prestij kazandıracak.

                KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, temkinli olmalısınız. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Değişik ortamlardayken içsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.

                    BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 6 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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