3 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

TERAZİ: FIRSATLARDAN faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddesellik gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınız artabilir.

Aşk konusunda problemlerinizi çözmek için daha realistik düşünmelisiniz. Geçmişi bitirmek sizin için verimli sonuçlar doğuracak.