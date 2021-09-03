3 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Ay Düğümü ilişkisi hepimizin gözlerini Merkez Bankası'na çevirecek. Türk Lirası, Dolar karşısında ikinci raunda çıkacak. Her şey göründüğü gibi olsaydı, eline aldığın deniz suyu mavi olurdu.
KOÇ: BUGÜN, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Her tür sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gündesiniz.
Fikir birliği vizyonunuzu genişletecek ve daha başarılı, daha güçlü olmanıza vesile olabilir. Ortak çalışmak, fikir alışverişi gibi konularda pozitif adımlar söz konusu.
BOĞA: ARAŞTIRMACI bir ruhla çevrenizi irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.
Bugün geçmiş işlerinizi bitirmek, problemlerinizi çözmek için uygun bir gün. Ayrıca seyahat niyetlerinizle alakalı bir takım olumlu sonuçlar olabilir.