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    • 03.09.2021 09:11
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    3 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    3 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 3 Eylül 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Eylül 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Her şey göründüğü gibi olsaydı deniz suyu mavi olurdu

    Astrogündem: Merkür-Ay Düğümü ilişkisi hepimizin gözlerini Merkez Bankası'na çevirecek. Türk Lirası, Dolar karşısında ikinci raunda çıkacak. Her şey göründüğü gibi olsaydı, eline aldığın deniz suyu mavi olurdu.

    KOÇ: BUGÜN, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Her tür sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gündesiniz.

    Fikir birliği vizyonunuzu genişletecek ve daha başarılı, daha güçlü olmanıza vesile olabilir. Ortak çalışmak, fikir alışverişi gibi konularda pozitif adımlar söz konusu.

    BOĞA: ARAŞTIRMACI bir ruhla çevrenizi irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

    Bugün geçmiş işlerinizi bitirmek, problemlerinizi çözmek için uygun bir gün. Ayrıca seyahat niyetlerinizle alakalı bir takım olumlu sonuçlar olabilir.

        İKİZLER: SADECE mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız.

        Bugünlerde hayatınıza bir takım yenilikleri almaya hevesli olabilirsiniz. Yeni bir hayata adım atmak için göstereceğiniz çabaya evrensel karşılık da alabileceksiniz.

        YENGEÇ: DOSTLARINIZ tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz.

        İşinizle alakalı bir takım bitişler mümkün olsa da karşınıza çıkacak yeni fikirlerin ve ilhamların daha hayırlı olduğunu görerek geleceğe güvenebileceksiniz.

        ASLAN: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız.

        Yaptığınız işleri ailenizin de onayladığını görmek sizi rahatlatacak. Ailevi konularda hayatınızda bir takım bolluk, bereket ve mutluluklar söz konusu olacak.

            BAŞAK: HERKESLE hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz. Maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

            Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen problemlerinizi çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiğiniz günlerdesiniz. Maddesel niyetleriniz hızlıca tezahür edebilir.

            TERAZİ: FIRSATLARDAN faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddesellik gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınız artabilir.

            Aşk konusunda problemlerinizi çözmek için daha realistik düşünmelisiniz. Geçmişi bitirmek sizin için verimli sonuçlar doğuracak.

            AKREP: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz.
            Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

            Evli olan Akrep'ler için bebek sahibi olma durumu söz konusu olabilir. Doğurganlık ve yaratıcılık sizler için oldukça ön planda olabilir. Sürprizlere hazır olun.

                YAY: DOSTLUKLARIN temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor ve onlarla sık görüşüyorsunuz. Birçok organizasyona katılacaksınız.

                Bu aralar gelecek planlarınız ön plana geçebilir. Bilhassa aşk konusunda yenilik ve mutluluk ihtiyacınız artabilir vebeklediğinizden daha fazla mutlu olabilirsiniz.

                OĞLAK: AİLENİZLE ilgili konularda daha duyarlı olmalısınız. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan mutlu olacaksınız. Fakat güven duygunuzun eksikliğinden kaynaklanan sorunlar var.

                İlişkisi iyi gitmeyen Oğlak'lar bu yıpranış süreçleri ile alakalı rasyonel kararlar alabilirler. Bitiş ya da revize etmek olsun mantığınızı ön plana koymanızda fayda var.

                KOVA: BUGÜN, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz.

                Bugünlerde özellikle yatırım niyetlerinizi gündeme getirip harekete geçirebilirsiniz. Aile ilişkileriyle alakalı da bir takım olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

                    BALIK: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz.

                    Bugünlerde özellikle ikili ilişkilerde tüm suçu kendinizde ya da karşı tarafta aramayıp dengeyi kurmaya çalışmalısınız. Artık aşk hayatınıza mantık girmeli.
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                    Haberler Burçlar 3 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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