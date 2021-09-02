2 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Neptün karşıtlığı, 24 Ekim 1945'te Venüs–Neptün kavuşumunda kurulan BM Güvenlik Konseyi'nin açıklamalarındaki gizli mesajları masaya yatırırken, göçmen politikalarının evrim geçirdiğine tanıklık edeceğiz. Bu noktada Türkiye'nin de ismi geçebilir.
KOÇ: İŞBİRLİĞİ içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz.. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
BOĞA: SİZ aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.