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    • 04.09.2021 08:40
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    4 Eylül 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    4 Eylül 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Eylül 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Eylül 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ölüm hayattaki en büyük kayıp değildir

    Astrogündem: Akrep burcu Stelyumu'nda doğmuş Joe Biden'ın ülke ekonomisindeki sınavları başlıyor. Güneş-Chiron iletişimi, paranın dengesini değiştirenlerin ekonomi dünyasını bambaşka bir evreye sokacaklarını işaret ediyor. Amerikan borsasındaki ani değişimler, ticaretle uğraşanların hayli başını ağrıtacak... Ölüm hayattaki en büyük kayıp değildir. En büyük kayıp, biz yaşarken içimizde ölen şeydir.

    KOÇ
    Bugün paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun. Partneriniz ilginizden oldukça memnun ve mutlu olacak. DÜŞÜNCELERİNİZDE belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yüzden çaresiz kalıyorlar.

    BOĞA
    Aşk hayatınızda özgüveninizi yerine getirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Partnerinizin gösterdiği ilgi sizin epey hoşunuza gidebilir. ARKADAŞLARINIZ arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek adına adımlar atacaksınız.
    Onlara yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.

        İKİZLER
        Gününüzün bir kısmını işinizle tam ve odaklı bir şekilde ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz ancak akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. MADDİ konularda çok dikkatlisiniz. Kendinizi ispat etme konusunda kararlısınız.
        Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı duruma geçebilirsiniz.

        YENGEÇ
        Bugünlerde duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı ve affedici hissedebilirsiniz. Bu haliniz de olumlu hissiyat uyandırabilir. KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
        Çalışma sisteminizle ilgili yeni ve çok farklı bir süreç başlatmak üzeresiniz.

        ASLAN
        Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, güleryüzünüz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir. DUYGUSAL konularda kafanız her an karışabilir. Hayalleriniz ve gerçekler arasında denge kuramıyorsunuz. Düşüncelerinizle ilgili uluorta konuşmayın. Size değersiz görünen bazı şeyler önemli olabilir.

            BAŞAK
            Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle keyifli vakit geçirdiğiniz gündesiniz. Bilhassa yalnız olan Başak'lar kalbinizde biri varsa konuşmaktan çekinmeyin. ŞARTLARINIZI yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.
            Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Kendinize güveniyorsunuz ve bu çok güzel bir şey.

            TERAZİ
            Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile beraber kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. MESLEKİ konular nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusunda planlarınız size başarıyı getirecek.

            AKREP
            Aşk hayatınızdaki gözle görülür iyileşme sizde umut hissi yaratabilir. Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçiyor ve çevrenizi genişletiyorsunuz. FIRSATLARIN size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin.
            Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız bazılarına ters gelebilir.

                YAY
                İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca bereket ritüelleri için de oldukça uygun ve keyifli bir günde olacaksınız. DUYGULARINIZDA artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.

                OĞLAK
                Bugünlerde arzularınıza giden yolda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Aşk konusunda partnerinizle birbirinize şanslar verebilirsiniz. ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.
                Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var.

                KOVA
                Son zamanlarda hem iş hem özel hayatınızda empati yeteneğinizin artması ile beraber insanlarda daha çok aynı ortamda bulunabilirsiniz. DUYGULARINIZA hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
                Gün içinde olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda beklemeyi tercih etmelisiniz.

                    BALIK
                    Aşk ilişkilerinizdeki umudu işinize de yansıtarak verimli bir hayata geçiş yapabilirsiniz. İşinizde olumlu yönde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir. YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltınızı özellikle geçmişinizden korumaya çalışıyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 4 Eylül 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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