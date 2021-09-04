4 Eylül 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

KOÇ

Bugün paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun. Partneriniz ilginizden oldukça memnun ve mutlu olacak. DÜŞÜNCELERİNİZDE belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yüzden çaresiz kalıyorlar.