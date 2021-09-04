4 Eylül 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Akrep burcu Stelyumu'nda doğmuş Joe Biden'ın ülke ekonomisindeki sınavları başlıyor. Güneş-Chiron iletişimi, paranın dengesini değiştirenlerin ekonomi dünyasını bambaşka bir evreye sokacaklarını işaret ediyor. Amerikan borsasındaki ani değişimler, ticaretle uğraşanların hayli başını ağrıtacak... Ölüm hayattaki en büyük kayıp değildir. En büyük kayıp, biz yaşarken içimizde ölen şeydir.
KOÇ
Bugün paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun. Partneriniz ilginizden oldukça memnun ve mutlu olacak. DÜŞÜNCELERİNİZDE belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yüzden çaresiz kalıyorlar.
BOĞA
Aşk hayatınızda özgüveninizi yerine getirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Partnerinizin gösterdiği ilgi sizin epey hoşunuza gidebilir. ARKADAŞLARINIZ arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek adına adımlar atacaksınız.
Onlara yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.