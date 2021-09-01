1 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Eylül Ayı, "Hiçbir şey mahşere kalmıyor aslında" dedirtecek. Güneş-Plüton ilişkisi, 15 Ağustos 2021'de Satürn geri giderken Afganistan'ı ele geçiren Taliban'a karşı dünya ne kadar çekimser kalsa da 1968 doğumlu Molla Birader'in haritası, kendi içerisinde bir hükümet kuramayacağını işaret ediyor.
KOÇ
Kariyer planlaması yaparken daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalı ve ne istediğiniz konusunda net olmalısınız. İŞ disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha temkinli olmalısınız.
BOĞA
Bugünlerde hayata dair niyetlerinizi olumlu tutabilirsiniz. Cümlelerinizin pozitif olması beraberinde olumlu bir süreç getirebilir. BUGÜN iletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını siz de fark ediyorsunuz.