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    • 01.09.2021 09:11
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    1 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    1 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 1 Eylül 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Hiçbir şey mahşere kalmıyor aslında

    Astrogündem: Eylül Ayı, "Hiçbir şey mahşere kalmıyor aslında" dedirtecek. Güneş-Plüton ilişkisi, 15 Ağustos 2021'de Satürn geri giderken Afganistan'ı ele geçiren Taliban'a karşı dünya ne kadar çekimser kalsa da 1968 doğumlu Molla Birader'in haritası, kendi içerisinde bir hükümet kuramayacağını işaret ediyor.

    KOÇ
    Kariyer planlaması yaparken daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalı ve ne istediğiniz konusunda net olmalısınız. İŞ disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha temkinli olmalısınız.



    BOĞA
    Bugünlerde hayata dair niyetlerinizi olumlu tutabilirsiniz. Cümlelerinizin pozitif olması beraberinde olumlu bir süreç getirebilir. BUGÜN iletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını siz de fark ediyorsunuz.



        İKİZLER
        Olumlu bir süreç geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Hayat sizi seçeneklere zorlasa da siz kendinizi olayların içerisinden çıkartmayı tercih edebilirsiniz. ORTAKLIKLAR konusunda beklemenizde yarar var. Bugün, bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz.
        Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz.



        YENGEÇ
        Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu ve kalıcı arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir gündesiniz. HEDEFLERINIZDE Ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve duygusal düşünmekten vazgeçmelisiniz.



        ASLAN
        Son zamanlarda etrafınızdaki kişilere pozitif enerji vermeniz beraberinde onların da iş motivasyonuna sahip olmasına neden olabilir. BUGÜN olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. Güvensizlik duygunuzu yenmelisiniz.



            BAŞAK
            Bugünlerde aşk konularında şanslı olabilir, iletişim yetenekleriniz ile karşı cinsi hızlıca etkileyebilirsiniz. Başarı o zaman gelecektir. DÜŞÜNCELERINIZIN sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Siz kendi disiplininizin uygulayıcısısınız. Bu nedenle, karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.



            TERAZİ
            Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz. Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir. YENILIKLERE açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberler karşısında keyifli anlar yaşayabilirsiniz.



            AKREP
            Duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir. DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bugün, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.



                YAY
                Ortada kalmak için elinizden geleni yapsanız da gün sonunda stresiniz sizi ciddi anlamda kavga çıkartmaya yönlendirebilir, sakin olmaya çalışın. MADDI konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.



                OĞLAK
                Potansiyelinizi başarılı bir şekilde sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz. Aşk hayatınızda kendinize iyi gelecek şeyler denemeyi isteyebilirsiniz. OLUMSUZ etkilenmeye açık bir gününüzdesiniz. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.



                KOVA
                Sosyal açıdan olumlu ve iş arkadaşlarınızda güzel intiba bırakan bir dönemdesiniz. Özellikle işinizde koyduğunuz hedefler sizi başarılı bir konuma getirebilir. AMAÇLARINIZA uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.



                    BALIK
                    Aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz ilgi beraberinde sevgi de getirecektir. Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz. ÇEVRENIZDEKI mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir gün. Değerlerinizin farkındasınız ve gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz. Sır olmayı tercih ediyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 1 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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