1 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Eylül Ayı, "Hiçbir şey mahşere kalmıyor aslında" dedirtecek. Güneş-Plüton ilişkisi, 15 Ağustos 2021'de Satürn geri giderken Afganistan'ı ele geçiren Taliban'a karşı dünya ne kadar çekimser kalsa da 1968 doğumlu Molla Birader'in haritası, kendi içerisinde bir hükümet kuramayacağını işaret ediyor.