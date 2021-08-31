31 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Satürn iletişimi, parti liderlerinin sosyal medya üzerinden yaptığı demeçler, gündemi bir anda değiştirebilir. Kendini yanlış ifade eden ünlüler kervanına birçok kişi eklenebilir.
KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız zaman kaybettirebilir.
Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz.
Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyecektir.