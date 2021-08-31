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    • 31.08.2021 08:19
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    31 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    31 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 31 Ağustos 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Ağustos 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin!

    Astrogündem: Güneş-Satürn iletişimi, parti liderlerinin sosyal medya üzerinden yaptığı demeçler, gündemi bir anda değiştirebilir. Kendini yanlış ifade eden ünlüler kervanına birçok kişi eklenebilir.

    KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız zaman kaybettirebilir.
    Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

    BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz.
    Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyecektir.

        İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz.

        YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

        ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir.
        Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

            BAŞAK: SİSTEMİ sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.
            Bugün dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

            TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz. Dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşuyorsunuz.

            AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
            Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

                YAY: KARİYERİNİZİ, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.
                Tarzınızı bilerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.

                OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var.

                KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız.
                Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.
                İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.

                    BALIK: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.
                    Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin.
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                    Haberler Burçlar 31 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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