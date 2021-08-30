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    • 30.08.2021 08:41
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    30 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    30 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 30 Ağustos 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Neptün’ün geri hareketi yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün!

    Astrogündem: Merkür-Uranüs kontağı, milliyetçi duygularımızı yükseltecek ani haberleri önümüze serebilir. Aynı zamanda da dünyada eş zamanlı yeni iletişim uydularının uzaya fırlatılma çalışmaları, kamuoyunda yeni gündemleri oluşturabilir.

    KOÇ: İLİŞKİLERİNİZE zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek isteyecek, sonra vazgeçeceksiniz.



    BOĞA: BUGÜN, bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.
    Bekarsanız; işte size büyük bir fırsat.
    Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile yeni duygularınızın keyfini çıkarın.



        İKİZLER: KENDINIZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetleyebilirsiniz. Kendinizden emin tavırlarınız hayranlık yaratıyor.


        YENGEÇ:         KİŞİSEL olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor.
        Romantik olmaktan vazgeçmeyip ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz.



        ASLAN: JÜPİTER karşıt zıt burcunuzda geri gitmeye devam ediyor. Planlarınız gündem kazanacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Performans gerektiren konularda dikkatli davranmalısınız.



            BAŞAK: HEM fikir olduğunuz kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olacaksınız.



            TERAZİ: BUGÜN risk almak isteyeceksiniz. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.



            AKREP: ESKI evinizi yeniden restore etmek için tam zamanı. Nostaljik yapılardan hoşlandığınız bir gerçek. İstekleriniz konusunda sabırlı ve öz verili davranmalı ayrıca aşırıya kaçmamalısınız.



                YAY: ÇOK cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız.
                Dostlarınız için kendinizi öne atabilirsiniz. Bunu bilerek yapacaksınız.



                OĞLAK: BUGÜN, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Dostlarınızın size iyilik yapma şansını onlara vermelisiniz. Katılacağınız toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmamalısınız.



                KOVA: BUGÜN dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı.
                Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları kullanabileceksiniz.



                    BALIK: GELENEKSEL yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız.
                    Neptün'ün geri hareketi yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün.
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                    Haberler Burçlar 30 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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