30 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Uranüs kontağı, milliyetçi duygularımızı yükseltecek ani haberleri önümüze serebilir. Aynı zamanda da dünyada eş zamanlı yeni iletişim uydularının uzaya fırlatılma çalışmaları, kamuoyunda yeni gündemleri oluşturabilir.
KOÇ: İLİŞKİLERİNİZE zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek isteyecek, sonra vazgeçeceksiniz.
BOĞA: BUGÜN, bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.
Bekarsanız; işte size büyük bir fırsat.
Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile yeni duygularınızın keyfini çıkarın.