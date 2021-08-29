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    • Burçlar
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    • 29.08.2021 08:40
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    29 Ağustos 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    29 Ağustos 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Ağustos 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Ağustos 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Temkinli davranmalısınız!

    Astrogündem: Güneş-Ay Düğümü ilişkisi 15 Haziran 1954'te Satürn – Akrep döngüsünde kurulan UEFA'nın kulüplerin parasına karışmanın faturasını ağır ödeyeceğini işaret ediyor gökyüzü… Ayrıca ülkemizdeki altyapı kulüplerindeki skandallar ardı ardına gelebilir.

    KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

    BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.
    Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

        İKİZLER: BİR iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.

        YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri abartmayın.
        Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişim yapmamalısınız.

        ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Detaylar önem kazanacak.

            BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Yeni bir performans sizi bekliyor.

            TERAZİ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

            AKREP: PLANLARINIZI uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.
            Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.
            Aile toplantılarına önem verin.

                YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.Temkinli davranmalısınız.

                OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak durun. Sizin için duygusal tatmin önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkiniz olumlu ilerliyor.

                KOVA: ORTAMLARDA cazibe rüzgarları estireceksiniz.
                Sürprizlere hazır olmalısınız.
                Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, aşkta güç arıyorsunuz.

                    BALIK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 29 Ağustos 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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