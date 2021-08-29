29 Ağustos 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Ay Düğümü ilişkisi 15 Haziran 1954'te Satürn – Akrep döngüsünde kurulan UEFA'nın kulüplerin parasına karışmanın faturasını ağır ödeyeceğini işaret ediyor gökyüzü… Ayrıca ülkemizdeki altyapı kulüplerindeki skandallar ardı ardına gelebilir.
KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.
BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.
Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.