28 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Uranüs kontağı, birbirinden büyük gıda şirketlerinin kendilerinden daha küçük işletmeleri satın almasına vurgu yapabilir. "Büyük balık daima küçük balığı yer mi?" sözü kulakları çınlatacak.1989 yılında, Satürn–Oğlak döngüsünde başlanılan GAP projesi gündeme gelecek
KOÇ
Kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız. BUGÜN çevrenizle iletişim yoğunluğu yaşayacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.
Dostlarınızın teklifleri karşısında kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz.
BOĞA
Bugünlerde risk alarak kendinizi ifade edebilir, attığınız adımların olumlu sonuç getirmesi ile beraber özgüveninizi arttırabilirsiniz. İŞİNİZDE performans yakalamak için, engeller karşısında olumsuz bir tutum izleyebilirsiniz. Gücünüzü karşı tarafa hissettirme konusunda baskılı davranacaksınız.
Kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz.