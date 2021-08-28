28 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...





İKİZLER

Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir. Bu destek manevi olabileceği gibi işle veya maddiyatla alakalı da olabilir. DUYGU ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz.

Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız.

Fırsatlardan yararlanabilirsiniz.