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    • 28.08.2021 08:48
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    • 28.08.2021 08:48
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    28 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    28 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Ağustos 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gitmek çözüm değil hevestir gidense korkmuştur

    Astrogündem: Venüs-Uranüs kontağı, birbirinden büyük gıda şirketlerinin kendilerinden daha küçük işletmeleri satın almasına vurgu yapabilir. "Büyük balık daima küçük balığı yer mi?" sözü kulakları çınlatacak.1989 yılında, Satürn–Oğlak döngüsünde başlanılan GAP projesi gündeme gelecek

    KOÇ
    Kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız. BUGÜN çevrenizle iletişim yoğunluğu yaşayacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.
    Dostlarınızın teklifleri karşısında kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz.



    BOĞA
    Bugünlerde risk alarak kendinizi ifade edebilir, attığınız adımların olumlu sonuç getirmesi ile beraber özgüveninizi arttırabilirsiniz. İŞİNİZDE performans yakalamak için, engeller karşısında olumsuz bir tutum izleyebilirsiniz. Gücünüzü karşı tarafa hissettirme konusunda baskılı davranacaksınız.
    Kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz.



        İKİZLER
        Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir. Bu destek manevi olabileceği gibi işle veya maddiyatla alakalı da olabilir. DUYGU ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz.
        Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız.
        Fırsatlardan yararlanabilirsiniz.



        YENGEÇ
        Arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız. Bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün. SIKINTILARINIZI paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Aynı şeyi tekrar yaşamak istemediğiniz için, olaylar hakkında yorum yapmaktan çekiniyorsunuz.



        ASLAN
        Hayattan dilek ve niyetlerinizin minimal düzeyde olduğu şu günlerde kendinizi ufak şeylerle mutlu edebilmenin huzurunu sürebilirsiniz. DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.
        Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermekten vazgeçin. Ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.



            BAŞAK
            İlişkiler hususunda risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz. Bazı işle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir. KİŞİSEL becerilerinizi çevrenizle paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz. Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetlerde boy göstereceksiniz.
            Bilgilerinizi belli bir potada toplayarak, depolamayı seviyorsunuz.



            TERAZİ
            Duygusal konularda kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Hızlı karar alacak ve güvence arayacaksınız. SEVDİĞİNİZ kişiyle harcamalarınızı denetlemek istemediğiniz için, daha sonra, bütçenizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz.
            Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda ılımlı ve olumlu motivasyonlar kuruluyor.



            AKREP
            Her türlü beklentinizin karşılandığını görmek size oldukça keyifli hissettirerek başarınızı perçinlemenizi sağlayabilir. DUYGUSAL yaşantınızla ilgili pozitif canlanmalar söz konusu. Partnerinizin de, sizinle aynı düşünceler içinde olacağı bir gün. Renkli ve sosyal bir yaşamın içinde olmanız, aktiviteleri de getirecek.



                YAY
                Aşk hayatınızda kendiniz için verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz. Müdahale istemiyor ancak fikir istiyor olabilirsiniz, dengeyi bulmalısınız. DUYGULARINIZDA derinlik arayışı içindesiniz.
                Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün içindesiniz. Güven sorununuz var.



                OĞLAK
                Duygusal konularda kendinizi baskıcı hissedebilir ve partnerinize karşı baskın tutum sergileyebilirsiniz. Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz. ORTAK iş yaptığınız kişilerin geleneksel tavırları, tarzınıza uygun gibi görülebilir.
                Fakat, iş yaşantınızda sinirli ve kendi kurallarınızın uygulanmasından hoşlandığınız bir gün. Bazı olaylar can sıkabilir.



                KOVA
                Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Yapmak istedikleriniz sizi ilgilendirir. Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir. BUGÜN sosyal ve zihinsel aktivitelerinizi olumlu bir şekilde birleştirme yeteneğiniz var. Yaşantınıza daha fazla aksiyon ve hız kazandırmak istiyorsunuz.
                Bugün dikkat çekmeyi başaracaksınız.



                    BALIK
                    Duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bugün size huzur vererek rahatlatabilir. Bugün size huzur vererek rahatlatabilir. SAKİN görünen gizli bir inatçılığınız var.
                    Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Yatırımcı yönlerinizi başarılı bir şekilde ilerliyor.
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                    Haberler Burçlar 28 Ağustos 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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