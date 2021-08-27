Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 27.08.2021 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2021 08:41
    ABONE OL

    27 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    27 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 27 Ağustos 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte27 Ağustos 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Maddi konularda temkinli davranmalısınız!

    KOÇ: SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız.

    BOĞA: BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz.
    Ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.

    İKİZLER: BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız canlanıyor.
    Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuracağınız bir gün.

        YENGEÇ: AKLINIZA taktığınız konularlarda yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. İşlerinizi kendiniz takip ettiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz.

        ASLAN: TOPLUMSAL ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacaktır.
        Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergileyerek önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Öğrenme içgüdünüz yüksek.

        BAŞAK: KARŞINIZA çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayacağınız bir gün.

            TERAZİ: ÖNEMLİ kişilerle görüşecek birçoğunuz yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden yaşça büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız ve fikirlerinizden emin olacaksınız.

            AKREP: ZİHİNSEL gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.
            Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte seyahatler yapabileceğiniz bir dönem.

            YAY: ENTELEKTÜEL aktivite ve sanatsal gösterilere ilgi göstereceksiniz. Kendinizle ilgili acele kararlar vermemelisiniz. Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalısınız. İşinizle ilgili, aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

                OĞLAK: YAVAŞ ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşullarınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Gerilimlerden uzak durun.

                KOVA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
                Maddi konularda temkinli davranmalısınız.

                BALIK: MESLEKİ sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat ayağınıza gelecek. Bolluğa kavuşuyorsunuz.
                Emlak satın almak istiyorsanız; sağlam olmasına dikkat etmelisiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                12 saatten 2 saate düşecek
                Haberler Burçlar 27 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
                    SON DAKİKA