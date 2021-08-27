27 Ağustos 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

KOÇ: SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız.
BOĞA: BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz.
Ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.
İKİZLER: BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız canlanıyor.
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuracağınız bir gün.