26 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton 120'liği, otomotiv sektöründeki maddi dengeleri vurgulayacak. Sıfır otomobil satışlarındaki fiyat düşüşü otomobil piyasalarındaki canlılığı gözler önüne serecek. Altın kendini toparlıyor.
KOÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve düşünceler içinde olacaksınız.
BOĞA: BUGÜN Mars kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerlemekte ve özgür düşüncelerle hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek.
Sosyal aktivitelerin gündem kazanacak.