25 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Neptün karşıtlığı denizlerdeki mülteci problemini yeniden gündeme taşıyacak. Yunanistan sahil güvenlik botları ile ne yapacak da dünya bunu konuşmak zorunda kalacak? İşte öyle günlerdeyiz…
KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.
BOĞA: SEVDİĞİNİZ kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün Merkür kombinasyon burcunuz Başak'tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.