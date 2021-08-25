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    • Burçlar
    • 25.08.2021 08:39
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    • 25.08.2021 08:42
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    25 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    25 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 25 Ağustos 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz!

    Astrogündem: Merkür-Neptün karşıtlığı denizlerdeki mülteci problemini yeniden gündeme taşıyacak. Yunanistan sahil güvenlik botları ile ne yapacak da dünya bunu konuşmak zorunda kalacak? İşte öyle günlerdeyiz…

    KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.

    BOĞA: SEVDİĞİNİZ kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün Merkür kombinasyon burcunuz Başak'tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

        İKİZLER: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.

        YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

        ASLAN: SİSTEMLİ olduğunuz zaman,kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Mars enerjinizi olumlu ve aktif destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve ön plana çıkarmaktan vazgeçmemelisiniz.

            BAŞAK: HIZLI düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.

            TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz..

            AKREP: BUGÜN Venüs, kombinasyon burcunuz Yengeç'te ilerlemekte ve özgür düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek.

                YAY: İDEALİST yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bugün mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi oldukça etkileyecek ve istediğiniz sonuca kolay bir şekilde yaklaşacaksınız.

                OĞLAK: AY burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim konusunda problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstereceğiniz bir gündesiniz.

                KOVA: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

                    BALIK: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 25 Ağustos 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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