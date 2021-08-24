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    • 24.08.2021 08:55
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    24 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    24 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 24 Ağustos 2021 Salı çin ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Ağustos 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sıra dışı düşüncelerin farklı taraflarınızı ortaya çıkarmasına şaşırabilirsiniz!

    Astrogündem: Öğreten gezegen, gizemli gezegene kafa tutuyor. Türkiye'nin Afrika kıtası ile olan politik ilişkileri dünya medyası tarafından mercek altına alınacak. İrdelenen konular arasında; Ticaret anlaşmaları ve askeri eğitim anlaşmaları olacak.

    KOÇ: GÜCÜNÜZÜ karşı tarafa aktarabileceğiniz bir gün. Bugün, hiçbir şekilde engellere takılmak istemiyorsunuz. Baskıcı davranışlardan sıkıldınız, duygularınızın özgür kalmasından yanasınız.

    BOĞA: YARATICILIK konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız var.
    Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılısınız.
    Kişisel çekim gücünüzü çevrenizde deneyip başarı sağlayabilirsiniz.

        İKİZLER: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsızsınız. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, alışkanlıklarınızın elinizden kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Birçok fikir çatışması söz konusu olabilir.

        YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizin farklı yaklaşımlarından etkilenebilirsiniz. Dostlarınızla bir araya gelme planları yapacaksınız. İlişkilerinizde gösterdiğiniz sadakatin karşınızdaki kişilerden göremeyebilirsiniz.

        ASLAN: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerdensiniz. Dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Karşıt düşüncelerin sıkıntıları iş potansiyelinizi düşürüyor.

            BAŞAK: KARŞI cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Farklı davranış biçimleriniz, aile içinde bir takım yanlış yansımalara neden olabilir. Israrcı ve aceleci olmamalısınız.

            TERAZİ: VENÜS gezegenin burcunuzda ilerlemesiyle, sosyal ilişkilerinizde bir artış gözleniyor. Bilgilerinizi kullanmak ve kısa yollar yapmak için önünüze çıkan bir çok fırsatı değerlendireceksiniz.

            AKREP: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars'ın Başak'ta ilerlemesi çevresel koşullarınızı lehinize geliştiriyor. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Bugün dinlenmeye özen göstermeye dikkat etmelisiniz.

                YAY: DUYGUSAL ilişkinizde sağlam değerler üzerindesiniz. Yoğunluklar yaşamak istiyor, askıda kalan işlerden hoşlanmıyorsunuz. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerle paylaşımlar içindesiniz.

                OĞLAK: DUYGUSAL ilişiklerinizde yaşadığınız çatışmaları çalışma arkadaşlarınıza olumsuz bir şekilde yansıtabilirsiniz.
                Denge insanısınız. Davranışlarınız çevrenizde tepkiye neden oluyor.

                KOVA: BUGÜN, iç disiplininiz mükemmel gelişecek.
                Duygusal konularda partnerinizle istediğiniz iletişim şartlarını sağlayabileceğinizi gösteriyor. Yaşam kalitenizi özellikle yüksek tutmak isteyeceksiniz.

                    BALIK: ÇEVRENİZİN onaylamayacağı ilişkiler içinde olabilirsiniz. Alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermek istemiyorsunuz.
                    Sıra dışı düşüncelerin farklı taraflarınızı ortaya çıkarmasına şaşırabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 24 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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