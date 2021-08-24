24 Ağustos 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Öğreten gezegen, gizemli gezegene kafa tutuyor. Türkiye'nin Afrika kıtası ile olan politik ilişkileri dünya medyası tarafından mercek altına alınacak. İrdelenen konular arasında; Ticaret anlaşmaları ve askeri eğitim anlaşmaları olacak.
KOÇ: GÜCÜNÜZÜ karşı tarafa aktarabileceğiniz bir gün. Bugün, hiçbir şekilde engellere takılmak istemiyorsunuz. Baskıcı davranışlardan sıkıldınız, duygularınızın özgür kalmasından yanasınız.
BOĞA: YARATICILIK konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız var.
Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılısınız.
Kişisel çekim gücünüzü çevrenizde deneyip başarı sağlayabilirsiniz.