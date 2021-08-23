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    • Burçlar
    • 23.08.2021 08:38
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    • 23.08.2021 08:42
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    23 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    23 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 23 Ağustos 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sevdiğiniz kişiye daha anlayışlı olmalısınız!

    Astrogündem: Venüs-Satürn 120'liği, 11 Haziran 1930'da kurulan Merkez Bankası'nın politikalarının halk tarafından çokça tartışılacağını işaret ederken yönetimdeki yine ani değişiklikler söz konusu olabilir. Japonya ile yapılan SWAP anlaşmasının detayları ortaya çıkacak.

    KOÇ: NEDENSİZ korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız.
    Gücü seviyorsunuz ve liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Sosyal aktiveteleriniz hızlanıyor.

    BOĞA: AİLEVİ konularda hassassınız. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz.
    Değiştirmediğiniz yargılarınız yüzünden çevrenizle ikileme düşebilirsiniz.
    Sağlığınızla ilgili dikkatli olun.



        İKİZLER: MADDİ konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz.
        Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek.
        Güçlü enerjiniz hataya neden oluyor.


        YENGEÇ: AİLENİZLE ilgili bazı çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye daha anlayışlı olmalısınız.



        ASLAN: HER türlü ilişkiniz için yoğun bir gün.
        Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınızda yeni olayların yaşanması mümkün.



            BAŞAK: MADDİ konularda elde ettiklerinizin üstünde, taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Güçlü bir konuma gelme isteğinin altında kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Çevre koşulları sizi zorluyor.


            TERAZİ: ÇOK güçlü duygulara sahip olduğunuz için çevrenizi adeta aşka çağırıyorsunuz.
            Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz.



            AKREP: BİRİLERİNİN sizi izlemesi, size farklı bir aksiyon kazandıracak ve kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü olduğu için onla-rın sorunlarını da yükleniyorsunuz.



                YAY: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz.
                Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceksiniz.



                OĞLAK: GEÇMİŞ olaylarla ilgili sorgulamalara geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız, hiç de hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettiriyor.



                KOVA: KİŞİSEL enerjinizi sosyal ilişkilerinize çok güzel kanalize edebiliyor ve başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Bugün arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz.



                    BALIK: GÜNEŞ karşıt burcunuzda olumlu ilerliyor.
                    Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir.
                    Paylaşıma fazla önem veriyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 23 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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