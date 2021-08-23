23 Ağustos 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Satürn 120'liği, 11 Haziran 1930'da kurulan Merkez Bankası'nın politikalarının halk tarafından çokça tartışılacağını işaret ederken yönetimdeki yine ani değişiklikler söz konusu olabilir. Japonya ile yapılan SWAP anlaşmasının detayları ortaya çıkacak.
KOÇ: NEDENSİZ korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız.
Gücü seviyorsunuz ve liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Sosyal aktiveteleriniz hızlanıyor.
BOĞA: AİLEVİ konularda hassassınız. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz.
Değiştirmediğiniz yargılarınız yüzünden çevrenizle ikileme düşebilirsiniz.
Sağlığınızla ilgili dikkatli olun.