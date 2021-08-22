22 Ağustos 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Savaş gezegeni, devrim gezegeni ile iletişim kuruyor. Siyasetteki bloklaşmaların topluma yansımalarını göreceğimiz bir döngüdeyiz. 23 Mayıs 1955 doğumlu İkizler burcu Mansur Yavaş'ı daha çok konuşacağız.
KOÇ: BUGÜN aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.
BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak çevre kaybettirebilir.