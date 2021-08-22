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    • Burçlar
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    • 22.08.2021 08:44
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    22 Ağustos 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    22 Ağustos 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 22 Ağustos 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Ağustos 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Çelişkiler sizi zorlayacak!

    Astrogündem: Savaş gezegeni, devrim gezegeni ile iletişim kuruyor. Siyasetteki bloklaşmaların topluma yansımalarını göreceğimiz bir döngüdeyiz. 23 Mayıs 1955 doğumlu İkizler burcu Mansur Yavaş'ı daha çok konuşacağız.

    KOÇ: BUGÜN aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.

    BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak çevre kaybettirebilir.

        İKİZLER: YAŞAM gücünüz yüksek. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdakilere destek veriyorsunuz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda farklı yeniliklere ihtiyacınız var.

        YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize güveniniz artıyor.

        ASLAN: ENERJİNİZİ ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

            BAŞAK: KENDİNİZE taviz vermek isteyerek öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişeden uzak yaşam tarzını benimsemek isteyeceksiniz. Çalışacağınız kişilerin yaklaşımlarını önemsemelisiniz.

            TERAZİ: YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, eski alışkanlıkların etkisinde kalabilirsiniz. Geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Uzun süredir beklediğiniz zeminleri hazırlamak zorundasınız.

            AKREP: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınızda aniden sinirlenebiliyorsunuz. Olayları hızlı kombine edebiliyorsunuz.

                YAY: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve yaratıcılığınızı kullanmak için; donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz. Bugün, partnerinizin size iddia etmesine izin vermek istemeyeceksiniz.

                OĞLAK: BUGÜN, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Çevrenize sakin davranırsanız kazanacaksınız.

                KOVA: BUGÜN, maddi ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin zorluklar çıkarması sonucu, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Huzursuz olmanız için neden yok.

                    BALIK: DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Çelişkiler sizi zorlayacak.
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                    22 Ağustos koronavirüs tablosu
                    Haberler Burçlar 22 Ağustos 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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