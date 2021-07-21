21 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Alışkanlıklar, günlük rutinimizin bir parçasıdır ve karakteristik yapımızı oluşturur. Fark etmişsinizdir ki alışkanlık haline getirdiğimiz davranışlara dönüşmeye başlarız bir süre sonra. Kişiliğimizin bir parçası haline gelir adeta. Fakat bazıları var ki fark etmesek de en mutlu anlarımızı bile bize zehir eder bizlere. Aslında farkında olarak en çok yaptığımız davranış budur. Ama bu durumun en yapıcı kısmı da geride bırakıp, gözümüzde büyüttüğümüz o kadar olayın, aslında tam anlamıyla hiç gerçekleşmemiş olması. Ne gariptir ki o an bunu düşünemeyiz ve kafamızda bin bir senaryo yazarız. Korkularımız ve endişelerimiz etrafımızı sarar, olduğumuz yerde kalırız. Hayatın tadını çıkarmak varken yüreğimizdeki ağırlığa biraz da biz neden oluruz. Aslında tek yapmamız gereken sorunun kaynağına inip, sorunu kökten ortadan kaldırmak olduğu gerçeğinden her zaman kaçarız.