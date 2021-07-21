Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 21.07.2021 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2021 08:45
    ABONE OL

    21 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Temmuz 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Temmuz 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Alışkanlıklar size engel olmasın

    Astrogündem: Alışkanlıklar, günlük rutinimizin bir parçasıdır ve karakteristik yapımızı oluşturur. Fark etmişsinizdir ki alışkanlık haline getirdiğimiz davranışlara dönüşmeye başlarız bir süre sonra. Kişiliğimizin bir parçası haline gelir adeta. Fakat bazıları var ki fark etmesek de en mutlu anlarımızı bile bize zehir eder bizlere. Aslında farkında olarak en çok yaptığımız davranış budur. Ama bu durumun en yapıcı kısmı da geride bırakıp, gözümüzde büyüttüğümüz o kadar olayın, aslında tam anlamıyla hiç gerçekleşmemiş olması. Ne gariptir ki o an bunu düşünemeyiz ve kafamızda bin bir senaryo yazarız. Korkularımız ve endişelerimiz etrafımızı sarar, olduğumuz yerde kalırız. Hayatın tadını çıkarmak varken yüreğimizdeki ağırlığa biraz da biz neden oluruz. Aslında tek yapmamız gereken sorunun kaynağına inip, sorunu kökten ortadan kaldırmak olduğu gerçeğinden her zaman kaçarız.

    KOÇ
    Özellikle mesleki ya da kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda geçmişe nazaran farkı görebilir böylelikle daha verimli olabilirsiniz.

    BOĞA
    Son zamanlarda kendinizi duygusal hissedeceğiniz bir günde olsanız da partnerinizden aynı hissiyatı yakalayamayabilirsiniz.

        İKİZLER
        Kendinizi iş konusunda verimli hissedebilirsiniz. Aşk konusunda çekimser kalabilir fikirlerinizi tam olarak ifade edemeyebilirsiniz.

        YENGEÇ
        Aşk hayatınızdaki gizli kalmış noktaları açığa çıkartacak cesareti gösterebilirsiniz. Aşkınızı ifade edebilir ve sonucunu göze alabilirsiniz.

        ASLAN
        Anıların tekrar gündeme gelmesi ve kendinizi daha verimli hissetmenizle beraber farkındalık getirebilir. Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebilirsiniz.

            BAŞAK
            Son zamanlarda kendinizi verimli hissetmenizle beraber daha başarılı olabilirsiniz. Başarı sizde genel bir iç huzur uyandırabilir.

            TERAZİ
            Aşk konusunda kendinizi belli bir tamamlanmışlık içerisinde hissedebilirsiniz. Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

            AKREP
            Duygusal açıdan yerinde karar alabilmeniz için bir süre daha düşünmeniz gerekebilir. İş konusunda risk almaktan kaçınmalı ve rasyonel düşünmelisiniz.

                YAY
                Kendinizi ifade etmek hususunda olumlu sonuçlar doğuracak bir gündesiniz. Sizi rahatsız eden ortamlardan uzaklaşmayı tercih etmelisiniz.

                OĞLAK
                Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Oğlak'lar bugünlerde ilişkilerindeki problemleri çözmek ve ilişkilerini kurtarmak için belirgin aksiyonlar alabilirler.

                KOVA
                Ailevi ilişkilerinizde ailenizle olan ilişkinizde kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Ani sinirlenmemeli ve aile içi ilişkilerde tartışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız.

                    BALIK
                    Bugünlerde iletişimsel kopukluklar yaşayabilirsiniz. İyi hatırladığınız anılarınız yüzünüzü gülümsetebilir ve bugüne verimli efektif olabilir.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Aslan ailesinde yavru sevinci
                    Haberler Burçlar 21 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...