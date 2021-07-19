19 Temmuz 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Chiron karesi, 1 Ekim 1949 Satürn-Başak döngüsünde kurulan Çin'in ve 4 Temmuz 1776 Neptün-Başak'ta kurulan ABD'nin ekseni etrafında, sürekli taraf değiştiren ülkelere tanıklık edeceğimizi işaret ediyor.
KOÇ: BİRLİKTE olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınızdaki belirleyici etkenleri fark etmelisiniz.
Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.
BOĞA: OLAYLARA güçlü bir mantıkla yaklaşmanız, sorunlar karşısında sizi son derece avantajlı kılıyor. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor.
Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gün.