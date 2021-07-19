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    • 19.07.2021 08:41
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    19 Temmuz 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    19 Temmuz 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Temmuz 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için hazırlanacaksınız!

    Astrogündem: Merkür-Chiron karesi, 1 Ekim 1949 Satürn-Başak döngüsünde kurulan Çin'in ve 4 Temmuz 1776 Neptün-Başak'ta kurulan ABD'nin ekseni etrafında, sürekli taraf değiştiren ülkelere tanıklık edeceğimizi işaret ediyor.

    KOÇ: BİRLİKTE olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınızdaki belirleyici etkenleri fark etmelisiniz.
    Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.



    BOĞA: OLAYLARA güçlü bir mantıkla yaklaşmanız, sorunlar karşısında sizi son derece avantajlı kılıyor. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor.
    Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gün.



        İKİZLER: İÇİNİZDEN taşan enerjiyi dengelemek zorundasınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. İlişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekebilirsiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.



        YENGEÇ: AMAÇSIZ yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Detaylara takılmayın.



        ASLAN: BUGÜN desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle duygusal ilişkileriniz güçlenecek. Uzun süredir istediğiniz bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.



            BAŞAK: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor. Harcamalara dikkat.



            TERAZİ: BUGÜN çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.
            Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var.



            AKREP: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz oldukça belirgin.



                YAY: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



                OĞLAK: KENDİNİZİ iyi ifade edeceğiniz bir gün.
                Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar sizi tarzınızın dışına çıkarabilir.
                Dengenizi ne olursa olsun bozmamalısınız.



                KOVA: MADDİ konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamla ilgili sınavlarınız bitmiyor.
                Partnerinizin iş ilişkilerine destek verseniz bile, onu denetlemeniz gerekebilir.



                    BALIK: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için hazırlanacaksınız.
                    Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.
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                    Acımasız baba tavana asıp dövdü
                    Haberler Burçlar 19 Temmuz 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...