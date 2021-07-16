16 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Neptün iletişimi dünyada uyuyan sanatı harekete geçiriyor. Eş zamanlı birçok müze, sanat galerisi, tiyatro kapılarını aralayacak. PR'da sınır tanımayanlara şahit olacağız.
KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz.. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.
BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.