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    • Burçlar
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    • 14.07.2021 08:43
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    14 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    14 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Temmuz 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Temmuz 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün burçları neler bekliyor? Ayaklara dikkat!

    Astrogündem: Merkür – Mars 60'lığı, gizli kapaklı ilerleyen birçok hukuksal davanın detaylarını işaret ediyor. Kolektif hareketlerin bir çığ gibi büyüdüğünü göreceğiz. Adli tarih, erken bitebilir. E-duruşmalar hız kazanacak.

    KOÇ: KETUM davranışlarınız altında önemli konuların olduğunu çevrenizden saklamayı ve sorumluluklarınızı tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. İkili ilişkilerinizde karşı tarafın şartlarını da düşünmeniz gerekiyor.

    BOĞA: YAŞAM kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler, gündeme gelecektir. Eleştiriye açık değilsiniz.

        İKİZLER: ORGANİZASYONLAR ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri lehinize gelişiyor.

        YENGEÇ: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Duygusal yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.

        ASLAN: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Güneş, yakın ilişkilerinize renkli fakat dağınık bir hava verebilir.

            BAŞAK: MADDİ konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacaksınız.
            Farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. Yolculuklar söz konusu.

            TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaşamınızda tüm olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Çevrenizin enerjinizi bölmesine izin vermeyin.

            AKREP: İDEALİST yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını siz de fark ediyorsunuz. Mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.

                YAY: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz.

                OĞLAK: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz.
                Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözüm noktaları bulacaksınız.

                KOVA: MANTIĞINIZA güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle görüşmekten keyif alacaksınız. Güven duygusunun çok önemli olduğunu hissettirmelisiniz.

                    BALIK: BUGÜN her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz.
                    Ayaklarınızla ilgili sorunlara dikkat.
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                    Haberler Burçlar 14 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...