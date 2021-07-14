14 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür – Mars 60'lığı, gizli kapaklı ilerleyen birçok hukuksal davanın detaylarını işaret ediyor. Kolektif hareketlerin bir çığ gibi büyüdüğünü göreceğiz. Adli tarih, erken bitebilir. E-duruşmalar hız kazanacak.
KOÇ: KETUM davranışlarınız altında önemli konuların olduğunu çevrenizden saklamayı ve sorumluluklarınızı tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. İkili ilişkilerinizde karşı tarafın şartlarını da düşünmeniz gerekiyor.
BOĞA: YAŞAM kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler, gündeme gelecektir. Eleştiriye açık değilsiniz.