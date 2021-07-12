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    • 12.07.2021 08:39
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    8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Temmuz 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız!

    Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği sosyal medya uygulamalarındaki değişimlerin bir sonu olmadığını bizlere gösterecek. 4 Eylül 1998 kuruluşlu Ay burcu Kova olan Google, Covid'i de yönetecek.

    KOÇ: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.
    Yeni işinizdeki ortam çok önemli.


    BOĞA: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.



        İKİZLER: TARTIŞMALARIN ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız.
        Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek.
        Özel duygularınız sizin için önemli.



        YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.



        ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.



            BAŞAK: İNANDIĞINIZ konularda taviz vermeyeceksiniz.
            Planlarınızı uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.
            Çevrenizde size karşı çıkanlara yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.



            TERAZİ: YAKIN ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha ilgili olacaksınız.
            Enerjinizi ve vaktinizi yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

            AKREP: ENERJİNİZİN yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok. Maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız.
            Bazılarınız, yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeminde.



                YAY: KÜÇÜK kaçamaklar sizi oyalasa da; sonu gelmeyecek maceralarla sorun yaşamak istemiyorsanız, ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi üzebilir.



                OĞLAK: SİZİN en büyük enerjiniz hayata hırslı bakmanız. Harekete geçmeden önce sıkı düşünüp hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da, hız kazanabilir.
                İş hedeflerinizi yükseltmek istiyorsunuz.



                KOVA: BAŞKALARININ davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.



                    BALIK: DUYGUSAL coşkularınız yine ön planda.
                    İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacaksınız.
                    Eski dostlarınız gündemde olacaktır.
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                    Haberler Burçlar 8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...