8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği sosyal medya uygulamalarındaki değişimlerin bir sonu olmadığını bizlere gösterecek. 4 Eylül 1998 kuruluşlu Ay burcu Kova olan Google, Covid'i de yönetecek.
KOÇ: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.
Yeni işinizdeki ortam çok önemli.
BOĞA: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.