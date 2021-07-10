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    • 10.07.2021 08:36
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    10 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    10 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 10 Temmuz 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Temmuz ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi için günlük burç yorumları…

    Koç: Değişim konuları gündeminde çünkü bugün, su burcunda Yeniay meydana geliyor. Kırgınlıkların sona ermesi için harekete geçeceksin. Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.

    Boğa: Gün içerisindeki planlarını uygulamak için erken saatte güne başlayabilirsin. Su grubunun öncü burcunda Yeniay meydana geliyor. Titiz yönün ağır basabilir. Bu aralar zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.

        İkizler: Değişim konuları bugün gündeminde. Su burcunda, bugün Yeniay meydana geliyor. Korkamadan atacağın adımların faydasını, ilerleyen günlerde daha iyi anlayacaksın. Çevrenizdekilerin ve iş verenlerinizin de bu konudaki başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz. Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

        Yengeç: Olumsuz duyguların etkisinden kurtuluyorsun. Burcunda meydana gelecek olan Yeniay, çevrenle olan paylaşımların artmasına uygun zemini hazırlayabilir. Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.

        Aslan: Yakın çevreni konuşmalarınla etkin altına alabilirsin. Bugün su burcunda meydana gelecek olan Yeniay, yeteneklerine duyduğun güvenin artmasını sağlayacak. Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

            Başak: Arkadaşlarınla aranızdaki iletişim kuvvetleniyor. Bugün Yeniay, su burcunda meydana gelecek. Durgun geçen duygusal hayatın, hareketlenmeye başlayabilir. Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

            Terazi: Programını yeniden şekillendireceksin. Bugün, su grubunun öncü burcunda Yeniay meydana gelecek. Aile bağlarının kuvvetlendiğini hissedebilirsin. Kontrol etmek ve işleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir. Burada unsur samimi ve dürüst olmaktır ayrıca anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.

            Akrep: Bugün, su burcunda meydana gelecek olan Yeniay, sana eksiklerini hatırlatacak. Sağlık konusu gündeme gelirken, sevindirici haberler alacaksın. Aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.

                Yay: Duyduğun kaygıların artması, seni arayışa itebilir. Bugün, su burcunda Yeniay meydana gelecek. Akşam saatlerinde sürpriz ziyaretçilerin olabilir. Verimli hissettiğiniz her alanda sosyalleşmek isteyeceksiniz. Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.

                Oğlak: Kararlarının arkasında durmaya devam ediyorsun. Su burcunda Yeniay meydana geliyor. Maddi konularda önlemlerini erkenden almak isteyeceksin. Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek sizin açınızdan iyi olacaktır. Bu netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir.

                Kova: Sakin kalman gereken bir gündesin. Su burcunda Yeniay meydana geliyor. Kariyerini ilgilendirecek Yeniay, iş değişikliği konusunu gündemine getirebilir. Kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin. Ayrıca bugünlerde küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri söz konusu olabilir.

                    Balık: Hatalarından ders çıkarıyor ve ona göre ilerlemeye devam ediyorsun. Bugün, su burcunda Yeniay meydana geliyor. Sosyalleşmeye yönelik adımların olabilir. Son zamanlarda kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.
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                    Haberler Burçlar 10 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...