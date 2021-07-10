10 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Temmuz ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi için günlük burç yorumları…
Koç: Değişim konuları gündeminde çünkü bugün, su burcunda Yeniay meydana geliyor. Kırgınlıkların sona ermesi için harekete geçeceksin. Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.
Boğa: Gün içerisindeki planlarını uygulamak için erken saatte güne başlayabilirsin. Su grubunun öncü burcunda Yeniay meydana geliyor. Titiz yönün ağır basabilir. Bu aralar zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.