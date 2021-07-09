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    9 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    9 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 9 Temmuz 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Temmuz 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız!

    Astrogündem: Merkür-Satürn kontağı, uluslararası havalimanlarında aşı platformlarının kurulacağına tanıklık edeceğimizi işaret ediyor. Avrupa ülkelerinde dijital aşı kartlarının yaygınlaşacağını duyacağız.

    KOÇ: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında, siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle ilişkileriniz güçleniyor. Damar sorunlarına dikkat.

    BOĞA: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. İlişkinizi rutin hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan noktaları gözden geçirmelisiniz.

        İKİZLER: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

        YENGEÇ: YAŞAMIN her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeye sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı. Sakinleşmeye ihtiyacınız var.

        ASLAN: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Sonra geri adım atmanız zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.

            BAŞAK: MESLEKİ konularda etkin kişiler, istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat edeceksiniz.

            TERAZİ: HENÜZ oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olacaksınız. Onların desteği size her anlamda güç verecek. Rakipleriniz tarafından her an takip ediliyorsunuz.

            AKREP: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

                YAY: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.

                OĞLAK: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Oysa onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi daha özgür hissediyorsunuz. Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.

                KOVA: HER zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal desteğine ihtiyaç duyacağınız bir gün.

                    BALIK: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 9 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...