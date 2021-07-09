9 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Satürn kontağı, uluslararası havalimanlarında aşı platformlarının kurulacağına tanıklık edeceğimizi işaret ediyor. Avrupa ülkelerinde dijital aşı kartlarının yaygınlaşacağını duyacağız.
KOÇ: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında, siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle ilişkileriniz güçleniyor. Damar sorunlarına dikkat.
BOĞA: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. İlişkinizi rutin hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan noktaları gözden geçirmelisiniz.