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    • Burçlar
    • 03.07.2021 08:51
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    • 03.07.2021 08:51
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    3 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    3 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında3 Temmuz 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Mars, Satürn’le karşı karşıya... Sıkıntı büyük!

    Astrogündem: Temmuz'un ilk 10 gününe aman dikkat! Mücadele gezegeni Mars ve öğreten gezegen Satürn, Temmuz ayında birbirine meydan okuduğunda olmazları oldurur. Değindiği konular ise daima gündemin seyrini değiştirecek niteliktedir. Kuralları, sorumlulukları, tedbirleri, gecikmeleri, otoriteyi ve disiplini vurgular. 1 Temmuz büyük günlerin başlangıcı! Ay burcu Kova olan Amerika'nın enflasyonu sarsılırken, borsalardaki altın/ONS değeri ise yükselişe geçebilir. 'Zenginler de vergi öder' yılları başlıyor.

    Koç: Sorunlar ile baş ederken kendi yöntemini kullanıyorsun. Bu durum yakın çevren tarafından yadırganabilir. Yeni taşınmış bir Koç burcuysan, evin dekorasyonu ile ilgilendiğin bugünlerde, sürpriz ziyaretçiler kapını çalabilir.

    Boğa: Beslenme programını yeniden düzenliyorsun. Gideceğin tatil öncesinde, hazırlıklarını ihmal etmek istemiyorsun. İlişkisi devam eden bir Boğa burcuysan, sevgilinin arkadaş çevresiyle aranda problemler olabilir.

        İkizler: Yakın çevrende, sana uygun olmayan insanları, hayatından çıkarıyorsun. Düşüncelerini olumsuz etkileyen bu kişilerden sonra, rahatladığını hissedeceksin.

        Yengeç: Yakın arkadaşlarının birbirleriyle problem yaşaması en çok seni etkiliyor. Katılman gereken toplantılar, cumartesi günü de olsa seni olumsuz etkileyebilir.

        Aslan: Bugün gizli konular ortaya çıkıyor. Bugün merak ettiğin bir konu hakkında arkadaşınla yaptığın konuşma, detayları öğrenmeni sağlayacak.

            Başak: Evde geçireceğin bugün geçmiş konular karşına gelecek. Hayatında bir engel haline gelen bu konulardan kurtulmak isteyeceksin. Ailesiyle birlikte yaşayan bir Başak burcuysan, sorumluluklarını yerine getirmediğin gerekçesiyle uyarılar alabilirsin.

            Terazi: Bugünü kendine ayırmayı düşünüyorsun. Bugün, alışverişe çıkarak kendine yeni bir şeyler almak isteyeceksin. Harcamalarındaki artış, ilerleyen günlerde seni zor duruma sokabilir.

            Akrep: Yakın çevrenle olan iletişiminde problemler olabilir. Yaptığın eleştirilerin dozunun fazla kaçması, arkadaşlarının tepkisini çekebilir. Evcil hayvanı olan bir Akrep burcuysan, onu dışarıya gezdirmeye çıkarmak isteyeceksin.

                Yay: Modaya olan ilgin artıyor. İnternette gördüğün bir moda sayfası, seni harekete geçirecek. Kenarda olan birikimini değerlendirmek için araştırmalarına hız vereceksin.

                Oğlak: Planlarını hayata geçirememiş olmak seni huzursuz ediyor. Yakın bir arkadaşının doğum günü için hazırlıkların olabilir. Mutfağa olan ilginin bugünlerde artış göstermesi, farklı tarifler denemek isteyebilirsin.

                Kova: Hafta içinin yorgunluğunu hissediyorsun. Arkadaşlarınla birlikte kahvaltıya gitme fikrini, uyuya kaldığın için kaçırabilirsin. Durumu telafi etmek isteyeceksin.

                    Balık: Hayatına karışılmasından hiç hoşlanmıyorsun. Bu yüzden, hayatına karışmak, seni yönlendirmek isteyen kişilere karşı, takındığın tavır değişebilir.
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                    Haberler Burçlar 3 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...