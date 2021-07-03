3 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Temmuz'un ilk 10 gününe aman dikkat! Mücadele gezegeni Mars ve öğreten gezegen Satürn, Temmuz ayında birbirine meydan okuduğunda olmazları oldurur. Değindiği konular ise daima gündemin seyrini değiştirecek niteliktedir. Kuralları, sorumlulukları, tedbirleri, gecikmeleri, otoriteyi ve disiplini vurgular. 1 Temmuz büyük günlerin başlangıcı! Ay burcu Kova olan Amerika'nın enflasyonu sarsılırken, borsalardaki altın/ONS değeri ise yükselişe geçebilir. 'Zenginler de vergi öder' yılları başlıyor.