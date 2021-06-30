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    • 30.06.2021 08:54
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    30 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    30 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 30 Haziran 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ay sizi fevri yapabilir ve partnerinizin istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir!

    "BEN" DÜNYASI

    Herkes hayatın koşuşturması içerisinde. Hem iş hem de sosyal hayatımızda birçok kırılmayı Haziran ayının sonunda yaşarken, iletişime girdiğimiz kişilerle de ilişkilerimizi sorgulayacağız. Sosyal medyanın yalnızlaştırdığı insanlık bir şekilde kolektif olmanın yoluna bulsa da, sevdiğimiz kişilerle ne olursa olsun iletişim halinde olmak istesek de Kova Çağı'nın içinde barındırdığı bireysellik duygusunu atmakta zorlanacağız. Bu süreçte kendimize sorduğumuz her soru ve kendimize vereceğimiz her cevap altın değerinde olacak. Bu sayede bir yol haritası oluşturabilir, "ben" dünyasının bir parçası olmaktansa "biz" dünyası kavramını inşa edebiliriz.

    Şapkamızı Önümüze Koyup Soralım;

    Daha iyi olmak için neler yapabiliriz?

    Hayatımızdaki engel niteliğinde olan kişiler kim?

    İş hayatımda hak ettiğim yerde miyim?

    Hakkımı almak için neler yapabilirim?

    Hayatımın standardını nasıl yükseltebilirim?

    Maddi, manevi gelişimimi nasıl tamamlayabilirim?

    Tüm bu sorular aklımızda dönüp dolaşırken açıkçası başkalarının sorunlarıyla ilgilenmek istemeyeceğiz. Yeni dünyanın düzenine ayak uydurmak isteyeceğiz. Buna ayak uydururken atlayacağımız detaylar ise bencillik konusuna vurgu yapacak. En sorumlu görünmek isteyenler bile kafalarının nasıl karıştığını fark edecekler.

    HAYAT AKIYOR

    Temmuz ayına girmek üzereyken hayatın hızına yetişemediğimizi fark edeceğiz. Birçok zorunluluk, iç dünyamızı dışarı yansıtmamızda ket vuracak bizlere. Ancak direnen, değişimi kabul etmeyenler de olacak. Pes etmeyenler… Notunuzu alırken bu mesajımı iletmeyi unutmayın; Önemli olan mücadele ediş şeklinizdir. Azim olmazsa gelişimin de olmayacağını, hayallerimizin sekteye uğrayacağını hatırlatmalıyız kendimize.

    NET OLAN KAZANACAK!

    Hayatımızın her alanında emin ve net adımlarla yürümek isteyeceğiz. Her ne kadar kendi içimizde karışıklık yaşasak bir şekilde tutarlı olmak isteyeceğiz.

    • Eğer son bir yıldır işinizden memnun değilseniz ancak maddi sebeplerden dolayı bir türlü cesaret edemiyorsanız bu ay kararınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz.
    • Neden sonuç ilişkilerinden sıyrılıp, çevrenizde kötü bir intiba bırakmak istemeyeceksiniz.

        Hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz büyük küçük demeden! Ancak zamanın bizi değil, bizim zamanı yönettiğimizi unutmamalıyız. Endişelerimiz bizi doğru yollara, doğru tercihlere yönlendirecek. Gezegenlerin seyri yeryüzünü sıkıştırırken bencilliği bir kenara bırakanlar "ben" dünyasının gerçek kazanan olacaklar.

        KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacaksınız.

        BOĞA: AKLINIZA güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz.
        Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Hassas yapınız hatalarda fazla etkileniyor.

            İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEN ödün vermek istemiyor, direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Hırslarınızı ön plana çıkıyor.. Bulunduğunuz ortamlarda, size çekici gelecek kişilerle tanışabilirsiniz.

            YENGEÇ: KİŞİSEL çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, olaylara farklı yaklaşacaksınız. Kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız.

            ASLAN: YOLLARLA ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü daha da güçlendirmek istiyorsunuz.
            Bugün çevre iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

                BAŞAK: OLAYLARA duygusal yaklaşmanıza rağmen, ortak ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin, farklı bir mantıkla yaklaşmaları, yaşantınızda bazı isteklerinizin gecikmesine ve yavaşlamasına neden oluyor.

                TERAZİ: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
                Bugün, değişik fırsatların karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız.

                AKREP: DOSTLUK duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, özgün davranıyorsunuz. Etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekiyorsunuz.

                    YAY: AY, toplumsal ilişkilerinizi olumlu etkiliyor.
                    İlişkilerinizde inatçı tavır sergiliyorsunuz.
                    İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinize belirginlik getirecek.Yaratıcı yönlerinizi mantıklı kullanacaksınız.

                    OĞLAK: ENERJİNİZİ dostlarınızdan aldığınız önemli desteklerle büyütecek ve işinize daha olumlu sarılacaksınız. Uzun süredir görmek istediğiniz dostlarınızı aramak için uygun fırsatlar yakalayacaksınız.

                    KOVA: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Bugün olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Evinizde ihmal edilmiş bir çok işlerin gündeme gelmesiyle, aktif bir gün geçirebilirsiniz.

                        BALIK: BUGÜN Ay, sizi fevri yapabilir. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir.
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                        Haberler Burçlar 30 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...