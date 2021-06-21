Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 21.06.2021 08:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2021 08:32
    ABONE OL

    21 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Haziran 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün maddi kaygılarınız çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşıklığa sürükleyebilir!

    Astrogündem: Venüs-Neptün 120'liği'nin yanı sıra Güneş'te Yengeç burcuna geçiyor. Gelmeyen yazı büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Eğitim sistemimizdeki son dakika güncellemeleri, herkesin kafasını karıştıracak.

    KOÇ: CESUR, aktif ve risk almaya hazırsınız.
    Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız.
    Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.



    BOĞA: YAŞAMDA hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz size bağlıdır. İleride bir çok gelişmenin başlangıcı bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı olarak gelişecek.



        İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZDE kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz..
        Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini göreceksiniz.



        YENGEÇ: BUGÜN düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içindeyken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.



        ASLAN: PARA kaynaklı konularda ön sezilerinizin yüksek olması, sizin için önemli bir unsur.
        Bugün ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir.



            BAŞAK: SAYGINLIK ve kişisel içsel güvenliğiniz çok önemli olacak. Kendinize olan güven duygunuz sayesinde çevrenizdeki kişileri doğru bir şekilde etkileyeceksiniz.
            İlginç olmanın keyfini çıkaracaksınız.



            TERAZİ: AŞKTA mükemmel olmayı istemek güzel bir şey ama, sonuçlar her zaman aleyhinize olmayabilir. Hiç kimse sizin aşk partnerinizin yerinde olmak istemez.
            Her şey sizin için sorun hale gelecektir.



            AKREP: KİŞİSEL isteklerinizle ilgili konularda öz veride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.
            Bugün gerekli yerlerde beklemelisiniz.



                YAY: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere çok dikkat etmelisiniz.



                OĞLAK: İNSANLARI idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. İşinizle eğlenceyi ustaca birleştirirseniz her şey sizden yana olacak. İş yaşamınızı biraz geri plana alıp, özel ilişkilerinize zaman ayırmalısınız.



                KOVA: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.



                    BALIK: DUYGULARINIZDA yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor.
                    Yaşamınızı farklı yönlerden sorgulamanız sayesinde, detayların arkasındaki gerçek olayları görebiliyorsunuz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İstanbul'da vahşet! 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın'
                    Haberler Burçlar 21 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...