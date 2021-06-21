21 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Neptün 120'liği'nin yanı sıra Güneş'te Yengeç burcuna geçiyor. Gelmeyen yazı büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Eğitim sistemimizdeki son dakika güncellemeleri, herkesin kafasını karıştıracak.
KOÇ: CESUR, aktif ve risk almaya hazırsınız.
Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız.
Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.
BOĞA: YAŞAMDA hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz size bağlıdır. İleride bir çok gelişmenin başlangıcı bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı olarak gelişecek.