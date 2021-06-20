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    • 20.06.2021 08:40
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    20 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    20 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Haziran 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Haziran 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz!

    Düşüncelerimizi dile getirirken çoğu zaman kullanırız ancak bazen de bu lafın ağırlığını hafife alırız. Fazla düşünmeyin. Bu kelime 'asla'nın ta kendisi. Haziran ayının gökyüzü gündemi epey yoğunken rahat bir nefes almak için bütün önceliklerimizi gözden geçirecek ve asla dediğimiz konuların üzerinden yeniden geçmek isteyeceğiz. Kendi hayatımıza yönelmek ilk amaçlarımızdan birisi olacak. Geride bıraktığımız bütün günler yalnızca birer tecrübe olacak. Dünya bu kadar hızlı dönerken, bizler yavaş kalmak istemeyeceğiz. Kimimiz hayattan aldığı dersleri gözden geçirecek, kimimiz geleceğe dair planlarını kökten değiştirecek, kimimiz ise bambaşka yönlere doğru evrilecek. Bunu gökyüzü bizlere gösterecek.

    YÜZEYSELLİK Mİ?
    İçerisinde büyük iddiaları ve büyük konuşmaları barındıran haziran ayı, asla başıma gelmez dediğimiz olayları bile bir anda önümüze koyabilir. Burada önemli olan zaafların aslında ne kadar zaaf olduğunu anlamak ve tutarlı olmak olacak. Ne olaylar yaşamış, neler duymuş, neler söylemiş olsanız da bu ay şaşırmak için biçilmiş kaftan.
    Yaşantınızda yoğun değişimler yaşadığınız zamanları düşündüğünüz anda kendi savaşınızdan nasıl sağ çıktığınıza dahi şaşırıyorsunuz. İşlerin tersine döneceği haziran ayında en ideal döngüyü yaşadığınızı da fark edeceksiniz. Değişiminizi olumlu anlamda devam ettirirken yaşadığınız her şeyi çok derinden hissedeceksiniz.


    Ailesiyle sorun yaşayan, örneğin; eşiyle, çocuğuyla ya da geliniyle anlaşamayan 1950-1969 yılları arasında doğanlar her ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar insanları memnun etmenin mümkün olmadığını daha net fark edecekler. Değişimin öncüsü olarak kendi isteklerine yönelecekler. Bütün 'asla'ları rafa kaldırmanın kolay olmadığını bizzat görecekler.
    1970-1984 yılları arasında doğanlar ise evliliklerini yeniden gözden geçirecekler. Geçmişte asla yapmam dediklerini daha ılımlı bir biçimde bir daha düşünecekler.


        Yıpranmış birlikteliklerden çıkan 1984-1989 yılları arasında doğanlar bu ay kendilerini bulacaklar. Nasıl diye soracak olursanız, bir süredir baskılanmış, manipüle edilmiş duygularını ortaya çıkaracak ve birilerinden uzaklaşmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını fark edecekler. Yaşam yolunda henüz yeni yeni yorulmaya başlayan 1990-1998 yılında doğanlar hayatlarını başkalarına göre değil, kendilerine göre planlamaya başlayacaklar. Birey olmanın ağırlığını yaşarken yeniden olgunlaşacaklar.

        KOÇ: Olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizin olumlu yönlerinden son kapasite faydalanmayı başaracaksınız.

        BOĞA: Günlük yaşantınızda farklı kişilerle bir araya gelecek ve sizi eğlendirecek, konuşmalarıyla oyalayacak arkadaş grupları ile görüşeceksiniz. Toplantılarda eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.

            İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

            YENGEÇ: Ailenizle ilgili olayların günden kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız.

            ASLAN: Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacaktır. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Her şeyi çok kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız.

                BAŞAK: Yakın ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz.
                Duygusal konularda esnek davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz pozitif olacak.

                TERAZİ: Bazen gereğinden fazla katı davranışlar sergiliyorsunuz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız.

                AKREP: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
                Güven ihtiyacı nedeniyle, imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden olabiliyor.

                    YAY: Derin düşünceler içindesiniz. Planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız.
                    Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olarak, bu gün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz.

                    OĞLAK: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak istemiyorsunuz.

                    KOVA: Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen kuralcı tipleri tercih edeceksiniz.

                        BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli donanıma sahipsiniz.
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                        Haberler Burçlar 20 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...