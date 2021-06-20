20 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

YÜZEYSELLİK Mİ?

İçerisinde büyük iddiaları ve büyük konuşmaları barındıran haziran ayı, asla başıma gelmez dediğimiz olayları bile bir anda önümüze koyabilir. Burada önemli olan zaafların aslında ne kadar zaaf olduğunu anlamak ve tutarlı olmak olacak. Ne olaylar yaşamış, neler duymuş, neler söylemiş olsanız da bu ay şaşırmak için biçilmiş kaftan.

Yaşantınızda yoğun değişimler yaşadığınız zamanları düşündüğünüz anda kendi savaşınızdan nasıl sağ çıktığınıza dahi şaşırıyorsunuz. İşlerin tersine döneceği haziran ayında en ideal döngüyü yaşadığınızı da fark edeceksiniz. Değişiminizi olumlu anlamda devam ettirirken yaşadığınız her şeyi çok derinden hissedeceksiniz.