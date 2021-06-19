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    • 19.06.2021 09:05
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    19 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    19 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Haziran 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 19 Haziran 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yeni yollar çiziyoruz!

    Astrogündem: 2021'in haziran ayı ruhlarımızdan, zihinlerimizden dışarı taşacak, huzuru kovalayacağız kısacası… Uzun zamandır kalbindeki ağrıları atamayanlar ise bu kötü günleri unutmak için ilk adımlarını bugün atacak. Ağustos ayı her ne kadar biraz daha şifacı olsa da kimimiz kırgınlıklarını bu aya da taşıyor. Şimdi ise iyileşmeye önce düşüncelerimizden başlayacağız. Hiç merak etmeyin yavaş yavaş kalbe de sıra gelecek. Bu ayın temposunun düşük olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Enerjimiz yerine gelirken değişimleri de isteyerek kucaklayacağız. Bu ay sizi yoran bütün konuları çözüme kavuşturacaksınız. Eğer yaşadığınız ayrılık sonrası tekrar barışır mıyız, arayayım mı ya da beni arayacak mı gibi sorularla aklınızı dolduruyorsanız artık geçmişin iplerini bırakmaya başlayacaksınız.

    KOÇ: Sorumluluk duygunun olduğu bugün, liderlik içgüdülerini sergilemek isteyeceksin. Arkadaşına borç verdiysen, bugün sana geri dönüş yapabilir.

    BOĞA: Uğraşman gereken işlerin fazla olması seni epey yoracak. İlişkisinde sorunları olan bir arkadaşın seninle konuşmak isteyebilir.

        İKİZLER: Bugün duygusal hissedebilirsin. Ailenle vakit geçirmeye vaktin olmuyorsa, önceliklerini yeniden belirleyebilirsin.

        YENGEÇ: Fiziksel açıdan kendini zayıf hissedebilirsin. Bugünü çalışmaya ayırabilir, kazançlarını artırmak adına plan yapabilirsin.

        ASLAN: Bugün moralini en üst seviyede tutmak istiyorsun. Evliysen, eşinle kısa süreli de olsa seyahat planları gündemine gelebilir.

            BAŞAK: Küçük aksiliklerin üstesinden geldiğin bir gün. Ailenle yaşıyorsan, bugün ailenle birlikte ev için alışveriş yapmaya çıkabilirsin.

            TERAZİ: Aranın bozuk olduğu insanlar varsa, yapıcı konuşmalar yapabilirsin. Hem çevrene hem de kendine yararlı olacağını düşündüğün fikirleri hayata geçireceksin.

            AKREP: Bilgisayarının arıza yapması, planların sekteye uğramasına yol açabilir. Hırsın, olumsuzluğa sebebiyet verecek.

                YAY: Artan sorumlulukların dalgınlığa sebep olabilir. İkili ilişkilere karşı olan düşüncelerin ve geçmiş tecrübelerin seni bugün epeyce yoracak.

                OĞLAK: Aklında olan birden fazla işi gerçekleştireceksin. Yatırım konusunda fikirlerini hayata geçirmek için ilk adımı atacaksın.

                KOVA: Belli olayları fazla büyüttüğünü düşünebilirsin. Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğin durumlar cesaretini artıracak.

                    BALIK: Duygularını açığa çıkardığın bir gün seni bekliyor. Maddi açıdan zorlanmadığın bir gün olsa da gereksiz harcamalardan kaçınmak isteyeceksin.
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                    Haberler Burçlar 19 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...