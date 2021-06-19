19 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: 2021'in haziran ayı ruhlarımızdan, zihinlerimizden dışarı taşacak, huzuru kovalayacağız kısacası… Uzun zamandır kalbindeki ağrıları atamayanlar ise bu kötü günleri unutmak için ilk adımlarını bugün atacak. Ağustos ayı her ne kadar biraz daha şifacı olsa da kimimiz kırgınlıklarını bu aya da taşıyor. Şimdi ise iyileşmeye önce düşüncelerimizden başlayacağız. Hiç merak etmeyin yavaş yavaş kalbe de sıra gelecek. Bu ayın temposunun düşük olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Enerjimiz yerine gelirken değişimleri de isteyerek kucaklayacağız. Bu ay sizi yoran bütün konuları çözüme kavuşturacaksınız. Eğer yaşadığınız ayrılık sonrası tekrar barışır mıyız, arayayım mı ya da beni arayacak mı gibi sorularla aklınızı dolduruyorsanız artık geçmişin iplerini bırakmaya başlayacaksınız.