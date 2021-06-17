17 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton kontağı; Orta Doğu'nun, ticareti bir ''silah'' olarak ortaya atacağını işaret ediyor. 7 Eylül 2013 yılında Mars Aslan seyrinde bahsedilen "Bir Kuşak Bir Yol" projesi ise hızını arttıracak. Demir çelik sektörü belini doğrultma başlıyor.
KOÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Bu sıralar çevrenizdeki kişilerle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.
BOĞA: YOĞUN çalışma temponuz sayesinde, başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.