17 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton kontağı; Orta Doğu'nun, ticareti bir ''silah'' olarak ortaya atacağını işaret ediyor. 7 Eylül 2013 yılında Mars Aslan seyrinde bahsedilen "Bir Kuşak Bir Yol" projesi ise hızını arttıracak. Demir çelik sektörü belini doğrultma başlıyor.