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    • 17.06.2021 08:35
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    17 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    17 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Haziran 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Haziran 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün!

    Astrogündem: Güneş-Plüton kontağı; Orta Doğu'nun, ticareti bir ''silah'' olarak ortaya atacağını işaret ediyor. 7 Eylül 2013 yılında Mars Aslan seyrinde bahsedilen "Bir Kuşak Bir Yol" projesi ise hızını arttıracak. Demir çelik sektörü belini doğrultma başlıyor.

    KOÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Bu sıralar çevrenizdeki kişilerle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.

    BOĞA: YOĞUN çalışma temponuz sayesinde, başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.

        İKİZLER: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün şaşırtıcı durumlar olacak.

        YENGEÇ: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.

        ASLAN: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hesap vermek zorunda değilsiniz.

            BAŞAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.

            TERAZİ: PAYLAŞMA duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. Arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

            AKREP: İŞ birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasını sağlıyor. Enerjiniz sosyal ilişkilerinizle güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündemde.

                YAY: ÇEVRENİZE karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli, fazla kaptırmamalısınız.

                OĞLAK: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve empati kurmalısınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz.

                KOVA: SATÜRN geri giderken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

                    BALIK: BUGÜN, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 17 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...