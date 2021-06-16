16 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Satürn – Uranüs karesi gaza basıyor. Baskıcı politikaların artışa geçeceği günlerin habercisi adeta. İsrail, Rusya gibi totaliter rejimlerin internete müdahaleleri konuşulacak.
KOÇ: ÇEVRENİZDE kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var. Sizin için faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
BOĞA: GENİŞ seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.