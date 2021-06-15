15 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Jüpiter ilişkisi aralarından su sızmayan siyasetçilerin ve parti liderlerinin birbirleri hakkında yapacağı gafları tetikliyor. Türkiye'de gayrimenkul satışları artıyor. Özelikle liman bölgelerinde arsa satışları gündemi değiştirebilir.
KOÇ: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz.
BOĞA: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Yabancı ülke yolculukları gündeme gelecektir.