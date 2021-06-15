Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 15.06.2021 08:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2021 08:41
    ABONE OL

    15 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    15 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Haziran 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Haziran 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Hareketli bir gün sizi bekliyor!

    Astrogündem: Mars – Jüpiter ilişkisi aralarından su sızmayan siyasetçilerin ve parti liderlerinin birbirleri hakkında yapacağı gafları tetikliyor. Türkiye'de gayrimenkul satışları artıyor. Özelikle liman bölgelerinde arsa satışları gündemi değiştirebilir.

    KOÇ: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz.

    BOĞA: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Yabancı ülke yolculukları gündeme gelecektir.

        İKİZLER: İSTEKLERİNİZ ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz.

        YENGEÇ: BUGÜN iş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Onların davranışları karşısında göstereceğiniz tepkilere, şaşırabilirsiniz.

        ASLAN: BUGÜN, düşüncelerinizde daha fazla esneklik görülecek. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken, organizasyon çalışmalarınız gündeme gelecektir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

            BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar vermede güçlük yaşayabilirsiniz.

            TERAZİ: YAKIN çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Yapacağınız manevi yardım onları rahatlatacaktır.

            AKREP: MADDİ konularla ilgili düşünceleriniz, bir çok aktivitenin önüne geçebilir. Bugün, değişik arayışlar içindesiniz. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir.

                YAY: DUYGULARINIZDA artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çabuk kavrıyor ve çözümler getiriyorsunuz. Çabuk değişim gösteriyor ve çevrenizin size ayak uydurmasını bekliyorsunuz.

                OĞLAK: BUGÜN, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Aranıza mesafe koymalısınız.

                KOVA: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Hareketli bir gün sizi bekliyor.

                    BALIK: KAYNAKLARINIZI doğru kullandığınız zaman, başarıya ulaşmamanız için hiçbir neden yok. Çeşitli düşünceler içindesiniz. Yurt dışı ile ilgili olaylarınız gündeme gelebilir.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İstanbul ve birçok il için kritik uyarı! Kuvvetli geliyor
                    Haberler Burçlar 15 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...