14 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş - Neptün karesi; "Mevsimin de kafası karıştı." dedirtebilir. Aynı zamanda denizlerle ilgili gündemi sarsacak bilgiler birer birer ortaya çıkarken, turizmin kırmızı günlerinden kurtuluyoruz.
KOÇ: DUYGULARINIZDA asla yanılmıyorsunuz.
Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işlerde daha da başarılı olmanıza neden oluyor.
BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.
İş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.