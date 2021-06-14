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    • Burçlar
    • 14.06.2021 08:33
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    • 14.06.2021 08:55
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    14 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    14 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Haziran 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz!

    Astrogündem: Güneş - Neptün karesi; "Mevsimin de kafası karıştı." dedirtebilir. Aynı zamanda denizlerle ilgili gündemi sarsacak bilgiler birer birer ortaya çıkarken, turizmin kırmızı günlerinden kurtuluyoruz.

    KOÇ: DUYGULARINIZDA asla yanılmıyorsunuz.
    Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işlerde daha da başarılı olmanıza neden oluyor.



    BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.
    İş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.



        İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi düşündürüyorsunuz.



        YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; konulara uygun çözümler getirmelisiniz.



        ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor Şanslı dönemlerinizdesiniz. Bugün hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.



            BAŞAK: İSTEKLERİNİZDE ısrarcı ve inatla davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz.
            Bugün daha yumuşak davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.



            TERAZİ: YALNIZLIK duygusu tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz.
            Geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.



            AKREP: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.
            Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız.
            Kendinize güveniyor olmanız, çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyor.
            Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.



                YAY: GÜÇLÜ bir enerjiniz var ve bugün her şeyi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz.
                Duygularınızı kontrol etmelisiniz.
                Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.



                OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu.
                Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.



                KOVA: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



                    BALIK: BİR çok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 14 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...