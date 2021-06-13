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    • 13.06.2021 08:35
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    13 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    13 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Haziran 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Haziran 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün!

    Astrogündem: Venüs-Uranüs 60'lığı, 9 Haziran 1833 kuruluşlu Mars'ı Aslan olan, ışıklar şehri Dubai'nin sokaklarında birçok ülkenin ajanlarının cirit atacağını işaret ediyor. 7 Ekim 1952 doğumlu Ay burcu İkizler olan Putin'in yeni bir oyun kurduğunu dünya kamuoyunda yorumlanacak.

    KOÇ: YENİ durum değerlendirmesi yapabilir, sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtacaksınız.

    BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecek. Disiplinli yönlerinizi insanlara yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için, detayları gözden geçirmelisiniz.

        İKİZLER: SİZİN tutkularınızda geçici olmasından dolayı odaklaşma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yenilenme olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.

        YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca ortaya attığınız için, çoğu kez tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. Gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek.

        ASLAN: OLAYLARIN farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle yeni olaylar da gelişecek. Çevrenizdekilerin sizi kullanmasına izin vermeyin.

            BAŞAK: İŞ potansiyeliniz mükemmel ilerliyor. Üstlerinizin size vereceği destekleri kullanma konusunda mantıklı hareket etmeyi yeğleyeceğiniz bir gün. Güneş tutulmasından olumlu etkiler alıyorsunuz.

            TERAZİ: SOMUT düşüncelerin sizi kazandıracağı alternatiflerden nasibinizi alıyorsunuz. Sizinle iş birliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek, size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.

            AKREP: AŞK yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz. Partnerinizin sizden beklediği aksiyonu ona verebilirsiniz. Bugün, kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla, ortak enerjilerinizi birleştirebilirsiniz.

                YAY: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemlerin dışında yaşadığınız halde, adınıza yaratılan koşullardan hoşnut kalıyorsunuz. Bazı konularda takıntılı olduğunuz bir gün.

                OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olaylardan etkileniyorsunuz. İnatçı tavırlarınız ve gelişmeye açık fikirlerinizde çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var.

                KOVA: İNATÇI ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Bugün maddesel güvene ihtiyacınız var ve bir takım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz.

                    BALIK: ISRARLI bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün. Ailenizin tavırlarıyla ters düşebilecek kararlar alabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 13 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...