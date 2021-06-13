Astrogündem: Venüs-Uranüs 60'lığı, 9 Haziran 1833 kuruluşlu Mars'ı Aslan olan, ışıklar şehri Dubai'nin sokaklarında birçok ülkenin ajanlarının cirit atacağını işaret ediyor. 7 Ekim 1952 doğumlu Ay burcu İkizler olan Putin'in yeni bir oyun kurduğunu dünya kamuoyunda yorumlanacak.