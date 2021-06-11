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    • 11.06.2021 08:35
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    11 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    11 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 11 Haziran 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Haziran 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Olumsuz bir kişi olarak anılmak tarzınız değil!

    Astrogündem: Geri giden Merkür'ün yolu Güneş ile kesişiyor. Ağır hammadde işleyen fabrikaların anlaşmaları ülkemizin ana gündemlerinden birisi olacak. Bilgi ve belge eksikliğinin etkisini tam anlamıyla göreceğiz. Kim kimi zorlar bugünden sonra öğreneceğiz.

    KOÇ: DUYGULARINIZDA gözle görülen bir coşku mevcut. Herkes tarafından ilgiyle takip ediliyorsunuz. Sosyal yaşamınızı ön plana çıkarmaktan hoşlanıyor ve girişimciliğinizin desteklenmesini bekliyorsunuz.

    BOĞA: BAŞLANGIÇ yapmayı planladığınız da titiz davranarak sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk duygusunu içinizde taşıyorsunuz.
    Seçimleriniz yaparken, başkalarının fikrini almaktan hoşlanmıyorsunuz.

        İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ koşulların sınırlı olmasından yakınmayın. Gücünüzü ortaya koyacak konuşmalar yaparak, ortamlarda iyi bir motivasyon estireceksiniz. Çevresel koşullarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

        YENGEÇ: MADDESEL konularda kafanız oldukça işlek ve hızlı çalışıyor. Bugün finans konularına ilgi duymanıza rağmen, kendi sınırlarınızın ölçülerini iyi biliyor ve atılımlarınızı daha sonraya bırakıyorsunuz.

        ASLAN: İLİŞKİLERİNİZDE sadakat ve dürüstlük sizin için önemli. Çalıştığınız kişilerden çok şey bekliyor ve onları sıkı bir denetimden geçiriyorsunuz. Duygusal bağlarınızda güçlü bir kişilik arıyorsunuz.

            BAŞAK: BUGÜN gücünüzü ortaya koymaktan hoşlanmayacak ve duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Özellikle iş çevrenizde bazı yanlışlıklar söz konusu olabilir.
            Görüşlerinizi paylaşmak istemiyorsunuz.

            TERAZİ: BUGÜN arkadaşlıklarınızda güçlü bir paylaşım gözleniyor ve birlikte olduğunuz kişilerin farklı yetenekleri olmasına özen gösteriyorsunuz. Toplumda isim yapmış kişilere karşı sempatiniz yüksek.

            AKREP: BUGÜN her zamankinden fazla efor sarf etmek zorunda kalacaksınız. Disiplinli ve kurallı yaşamaktan sıkılmıyorsunuz.
            Bulunduğunuz ortamların seçkin özellikler taşımasına dikkat ediyorsunuz.

                YAY: ÇALIŞMA temponuzu iki katına çıkarmak istiyorsunuz. Bugün, kişisel çıkarlarınızı her şeyin üstünde tutabilir ve çevrenize mesafeli davranabilirsiniz. Gizli duygularınızı gemlemek zorundasınız.

                OĞLAK: AZİMLİ yapınızla, bugün birçok işi başarılıyla yürüteceksiniz. Gün içinde özel zevkler söz konusu olabilir ve sosyal ilişkilerinize para harcamak zorunda kalabilirsiniz.
                Masraflarınıza dikkat etmelisiniz.

                KOVA: BUGÜN, duygularınıza öncülük yaparak isteklerinizi kolay bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşadığınız her olayı lehinize çevirme konusunda ustaca davranıyorsunuz.
                Mutlu olacağınız bir gün.

                    BALIK: KENDİNİZİ ispat edecek bir çalışmanın altına imza atacaksınız. Gücünüze güç katacak kişilerle çalışmaktan yanasınız.
                    Olumsuz bir kişi olarak anılmak tarzınız değil ve adımlarınızı dikkatli atıyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 11 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...