11 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Geri giden Merkür'ün yolu Güneş ile kesişiyor. Ağır hammadde işleyen fabrikaların anlaşmaları ülkemizin ana gündemlerinden birisi olacak. Bilgi ve belge eksikliğinin etkisini tam anlamıyla göreceğiz. Kim kimi zorlar bugünden sonra öğreneceğiz.
KOÇ: DUYGULARINIZDA gözle görülen bir coşku mevcut. Herkes tarafından ilgiyle takip ediliyorsunuz. Sosyal yaşamınızı ön plana çıkarmaktan hoşlanıyor ve girişimciliğinizin desteklenmesini bekliyorsunuz.
BOĞA: BAŞLANGIÇ yapmayı planladığınız da titiz davranarak sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk duygusunu içinizde taşıyorsunuz.
Seçimleriniz yaparken, başkalarının fikrini almaktan hoşlanmıyorsunuz.