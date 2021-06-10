Güneş Tutulması Oğlak, Koç, Yengeç ve Akrep, Başak, Terazi burcu yorumları nelerdir? 10 Haziran 2021 güneş tutulması burçlara etkisi nedir?

Astrogündem: Yılın ilk Güneş tutulması öğle saatlerinde başlıyor. Değişimin yalnızca bir adım ile başlayabileceğini bütün dünya görecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.Yılın en yakın astronomik olayları arasında yer alan Ateş Çemberi Güneş Tutulması 10 Haziran 2021'de perşembe günü gerçekleşecek. Tutulma saat 13.53 'te meydana gelecek.

NERELERDEN İZLENECEK? TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek.Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapmamalısınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.

İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.

YENGEÇ: GEÇMİŞTEKİ hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.

ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.

BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlanmak isteyeceksiniz. Bugün nostaljik duygular yaşayacaksınız. Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş olaylardan tartışabilirsiniz.

TERAZİ: SÜRPRİZLERE karşı hazırlıklı olmalısınız. İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.

AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları, en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.

YAY: BUGÜN, kişisel enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden diliniz çok iyi kullanacaksınız.

OĞLAK: DİSİPLİNLİ bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacaktır.

KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek ve ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.

BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerden karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.