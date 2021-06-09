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    9 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    9 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 9 Haziran 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Aklımıza gelen başımıza gelebilir!

    Astrogündem: Ay ikizler burcunda. "Aklımıza gelen başımıza gelebilir' günlerinden geçiyoruz. Her gördüğümüz rüyanın peşine takılmıyoruz ama bugünlerde gördüğümüz rüyalar haberci niteliği taşıyor olabilir. Ay, Ay düğümleri, Güneş ve Merkür yarın tutulacak Güneş için safları sıklaştırıyor. Uluslararası patent savaşları yeni güncellemelere ev sahipliği yapacak. Gelişen teknolojilere yön vermeye çalışan CEO'lar yeni dünya düzenini yavaş yavaş oluşturmaya başlayacaklar.

    KOÇ: Beklenmedik olayların üst üste gelmesi, evliliğini sınayabilir. Duygusal olarak yoğun geçen günlerin ardından nefes aldığını hissedeceksin.

    BOĞA: Eğitimine devam eden bir Boğa burcuysan, araştırmalarına hız vereceksin. Sosyal medyada gördüğün bir haber seni endişelendirebilir.

        YENGEÇ: Yoğun çalışma temposu içerisinde gözden kaçırdığın detaylar olabilir. Hukuksal konular bugün karşılık bulabilir.

        ASLAN: Sosyal çevrenle olan iletişiminin kısıtlandığını hissedeceksin. Geçmiş konular bugün karşına gelebilir. Artık bir sonuca ulaşmalısın.

        BAŞAK: Aile büyüklerinden yardım isteyeceğin konular karşına gelebilir. Evliysen, eşinle baş başa yemek için planlar yapacaksın.

            TERAZİ: Haber beklediğin konular karşına gelebilir. Yaşanacak gelişmeler sayesinde, geleceğe daha umutlu bakmaya başlayacaksın.

            AKREP: Kendini zor durumda hissettiğin bugünlerde, yeni fırsatlar karşına gelebilir. Yalnızsan, beklemediğin bir aşk itirafı gelebilir.

            YAY: Gizli konular bugün ortaya dökülecek. Değişim için harekete geçeceğin bugünde harcamaların artarken, beklemediğin masraflarda çıkabilir.

                OĞLAK: Tatil için düşündüğün seyahat rotasını bugün oluşturuyorsun. Yeni kişiler ile tanışman, yeni fırsatları da beraberinde getirecek.

                KOVA: Beklediğin ödemeler bugün gerçekleşebilir. Evli bir Kova burcuysan, eşinle romantik bir film izlemeye yönelik planların olabilir.

                BALIK: Geçmişin yüklerinden kurtularak, kendine bir sayfa açıyorsun. İlişkisi yeni bitmiş, biriysen, merak ettiğin konular olabilir.
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                Haberler Burçlar 9 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...