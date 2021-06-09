9 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay ikizler burcunda. "Aklımıza gelen başımıza gelebilir' günlerinden geçiyoruz. Her gördüğümüz rüyanın peşine takılmıyoruz ama bugünlerde gördüğümüz rüyalar haberci niteliği taşıyor olabilir. Ay, Ay düğümleri, Güneş ve Merkür yarın tutulacak Güneş için safları sıklaştırıyor. Uluslararası patent savaşları yeni güncellemelere ev sahipliği yapacak. Gelişen teknolojilere yön vermeye çalışan CEO'lar yeni dünya düzenini yavaş yavaş oluşturmaya başlayacaklar.