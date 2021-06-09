9 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay ikizler burcunda. "Aklımıza gelen başımıza gelebilir' günlerinden geçiyoruz. Her gördüğümüz rüyanın peşine takılmıyoruz ama bugünlerde gördüğümüz rüyalar haberci niteliği taşıyor olabilir. Ay, Ay düğümleri, Güneş ve Merkür yarın tutulacak Güneş için safları sıklaştırıyor. Uluslararası patent savaşları yeni güncellemelere ev sahipliği yapacak. Gelişen teknolojilere yön vermeye çalışan CEO'lar yeni dünya düzenini yavaş yavaş oluşturmaya başlayacaklar.
KOÇ: Beklenmedik olayların üst üste gelmesi, evliliğini sınayabilir. Duygusal olarak yoğun geçen günlerin ardından nefes aldığını hissedeceksin.
BOĞA: Eğitimine devam eden bir Boğa burcuysan, araştırmalarına hız vereceksin. Sosyal medyada gördüğün bir haber seni endişelendirebilir.