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    • 08.06.2021 08:41
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    8 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    8 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Haziran 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Haziran 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Çevrenizi sınayacaksınız!

    Astrogündem: Bir yandan Satürn, Uranüs ile yine kafa kafaya... Bir yandan da 2 gün sonra gerçekleşecek gökyüzü olayı, farklı bir devinimi başlatacak.
    İlk etkilenen de Satürn'ü İkizler olan 3 Eylül 1971 kuruluşlu Katar Devleti olacak. Bir gecede değişecek siyasi yapısı "demo ülke" olduğunu gösterecek.

    KOÇ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanın zamanı geldi. Çevrenizi sınayacaksınız.

    BOĞA: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Olayları abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Yapınızı bozmadan gerekli kişilere ulaşın.

        İKİZLER: BİLİNÇALTINIZDA yoğunlaştığınız konular sizi olumlu etkiliyor. Planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazı şeyleri abartarak sorun haline getiriyorsunuz.

        YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZDE partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecek.

        ASLAN: ÇALIŞMA hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştireceksiniz. Paylaşım duygunuzun önemini çevrenize hissettirin.

            BAŞAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda neşeli ve canlısınız. İlginç arkadaşlar ve farklı kişilerle olacaksınız. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

            TERAZİ: RETRO Jüpiter'in sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatma konusunda zorlanabilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi mükemmel yetiştirmek istiyorsunuz.

            AKREP: BUGÜN duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalısınız. Küçük seyahat planlarınız var.

                YAY: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Yakın dostlarınızla yapacağınız konuşmalar, enerjinizi artırıyor.

                OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi sportif olaylarda kullanmayın. Arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Her şey olabilir.

                KOVA: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok. Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Yaratıcılığınız artıyor.

                    BALIK: FİKİR birliği yaptığınız kişilerle tartışma ortamı yaratmayın. Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Kimseyi kırmayın.
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                    Haberler Burçlar 8 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...