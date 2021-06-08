8 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Bir yandan Satürn, Uranüs ile yine kafa kafaya... Bir yandan da 2 gün sonra gerçekleşecek gökyüzü olayı, farklı bir devinimi başlatacak.

İlk etkilenen de Satürn'ü İkizler olan 3 Eylül 1971 kuruluşlu Katar Devleti olacak. Bir gecede değişecek siyasi yapısı "demo ülke" olduğunu gösterecek.