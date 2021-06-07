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    • Burçlar
    • 07.06.2021 08:33
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    • 07.06.2021 08:41
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    7 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    7 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Haziran 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Haziran 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Mesleki anlamda size yarar sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız!

    Astrogündem: Ay-Satürn karesi denizlerin kaderini çizmeye çalışanların oyunlarını bozacak. Birçok ülkenin iç denizinde görülen yapısal bozuklukların kasıtlı atıklarla bir noktaya getirildiğini sosyal medyadaki bilinçli araştırmacılarla ortaya dökülebilir.

    KOÇ: DUYGULARINIZI, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün yaşayacaksınız.
    İşlerinizin düzenli ilerlemesi iç disiplininizden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz.



    BOĞA: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Sürekli kendinizi aşma içgüdüsüyle çalışıyorsunuz.



        İKİZLER: ÖZGÜVENİNİZİN yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.
        Zor olanı seçmek sizin tarzınız.
        Görüşeceğiniz kişilere dikkat.



        YENGEÇ: AİLEDE bazı dengeler gündeme gelecek. Bugün sorumluluk duygusuyla değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.



        ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmasıyla elde edeceğiniz prestiji inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.



            BAŞAK: YARATICILIĞINIZ konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz.
            Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak.



            TERAZİ: ESTETİK yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.
            Dengelerinizi korumalısınız.



            AKREP: ARKADAŞ çevrelerinizde sabitbir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız size faklı bir kimlik katarken, bazı tereddütlerinizi ortadan kaldırmanızı sağlıyor.



                YAY: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor.
                Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.
                Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.



                OĞLAK: TOPLUMDA iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.
                Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde olumlu etki bırakacaksınız.



                KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içindesiniz. Yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmaktan yana değilsiniz.



                    BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.
                    Mesleki anlamda size yarar sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.
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                    Bezos uzay yolcusu
                    Haberler Burçlar 7 Haziran 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...