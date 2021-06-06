6 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Gökyüzü, suyun iktidarına geçti. Sigorta şirketlerinin ifşaları birçok ünlü şirketi ve iş adamını zan altında bırakacak türden olabilir. Kasti yapılan her türlü oyunu kamuoyuyla paylaşanlar arasına sigorta poliçeleri de girebilir.

Ülkemizde aşı üretim merkezlerinin kurulduğunu duyacağız.