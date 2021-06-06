6 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Gökyüzü, suyun iktidarına geçti. Sigorta şirketlerinin ifşaları birçok ünlü şirketi ve iş adamını zan altında bırakacak türden olabilir. Kasti yapılan her türlü oyunu kamuoyuyla paylaşanlar arasına sigorta poliçeleri de girebilir.
Ülkemizde aşı üretim merkezlerinin kurulduğunu duyacağız.
KOÇ: BASKICI davranışlardan etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol edin.
Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için tüm imkanlara sahipsiniz.
BOĞA: AŞKLA ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.
Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Büyük hedeflere odaklanırken, karmaşalar yaşayabilirsiniz.
Sorumluluk duygunuzn artıyor.