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    • 06.06.2021 08:43
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    6 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    6 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 6 Haziran 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Haziran 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sağlığınız için vitamin almalısınız!

    Astrogündem: Gökyüzü, suyun iktidarına geçti. Sigorta şirketlerinin ifşaları birçok ünlü şirketi ve iş adamını zan altında bırakacak türden olabilir. Kasti yapılan her türlü oyunu kamuoyuyla paylaşanlar arasına sigorta poliçeleri de girebilir.

    Ülkemizde aşı üretim merkezlerinin kurulduğunu duyacağız.

    KOÇ: BASKICI davranışlardan etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
    Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol edin.
    Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için tüm imkanlara sahipsiniz.

    BOĞA: AŞKLA ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.
    Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Büyük hedeflere odaklanırken, karmaşalar yaşayabilirsiniz.
    Sorumluluk duygunuzn artıyor.

        İKİZLER: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. karmaşa içinde olacaksınız.

        YENGEÇ: DOSTLARINIZDAN önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı var. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

        ASLAN: YAŞAMA analizci bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim. Hızlı hareket ettiğiniz için küçük kazalara meyillisiniz. Misafirlerinizi ağırlamak için masraf yapıyorsunuz.

            BAŞAK: BUGÜN duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla aktiviteler geçekleştirebileceğiniz adımlar atacak, onlarla vakit geçireceksiniz.

            TERAZİ: KAFANIZDAKİ şeyi yapmada engel tanımayacak ve size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler istiyorsunuz.
            Akıllı davranarak başaracaksınız.

            AKREP: GERİ giden Plüton sizi olumlu etkiliyor.
            Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Size karşı gelenlere tepki göstereceksiniz.
            İş yaptığınız kişiler önemli olacak.

                YAY: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Bir ilişkiniz varsa, hemen evlilik kararı almamanızda fayda var.

                OĞLAK: KARŞIT Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız.
                Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli. Hedefleriniz yüksek. Gizlisaklı duygular peşinde olabilirsiniz.

                KOVA: YARATICILIĞINIZI kullanarak değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri bırakın.

                    BALIK: DEĞİŞİMLERİNİZ çevreye ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalıyorsunuz.
                    Kritikçi bir yaklaşımınız var. Sağlığınızla ilgili vitamin almalısınız.
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                    Haberler Burçlar 6 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...