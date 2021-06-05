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    • 05.06.2021 10:42
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    5 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    5 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 5 Haziran 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sev Dedi Dünya, Sevdi İnsan

    Astrogündem: İki yıkıcı gezegen birbirine meydan okuyor. Birçok kripto para birimi sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulurken ucu yeniden ünlü kişilere dokunabilir. Krizleri fırsata çevirmeye çalışan girişimcilerin yüreğini korku sarabilir. Haziran ayının en dikkat çekecek detaylarından bir tanesi de sevgi gösterileri olacak. Hepimiz saf duyguları, birer sanal camın arkasından göstermekten çok sıkıldık. Sevmek ve bunu göstermek doğamızda var ve unutmayalım ki doğamıza zıt bir şekilde hareket edemeyiz. Hele ki bu ay, gökyüzü en mavi haline geçiş yaparken hiç de kolay olmayacak. Artık buluşmalar, organizasyonlar ve akşam yemekleri planlamak isteyeceğiz. Sevdiğimiz kişilerle aynı ortamları paylaşmak isteyeceğiz. Kalbimizi rahatlatmak ve en önemlisi gerçek anlamda sevmek isteyeceğiz.

    Koç: Geçmiş hatalarından ders alarak tecrübeli şekilde yoluna devam ediyorsun. Kısa süreliğine de olsa tatil planları gündemine girecek.

    Boğa: Kendi işinin sahibi olan bir Boğa burcuysan, işlerini büyütmek için bankalarla görüşmeler gerçekleştireceksin. Yeni tanıştığın kişi ile aranda duygusal bir bağ oluşabilir.

        İkizler: Gereksiz masraflarını kısıp, birikim yapmak için ilk adımı bugün atacaksın. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin ailevi sorunları hakkında ona destek olabilirsin.

        Yengeç: Çevrenle uzun süredir görüşmemiş olman, iletişimini yavaşlatıyor. Geleceğinle ilgili alacağın kararlarda ailene danışmak isteyeceksin.

        Aslan: Olaylara bakış açını değiştirmek istiyorsun. Evin dekorasyonu ile yakından ilgileneceğin bugünde, harcamaların artış gösterebilir.

            Başak: Bugün çalışacak olman, planlarının dışına çıkmana neden olacak. Karşına gelen önemli bir fırsatı değerlendirmeden önce, iyice düşünmek isteyeceksin.

            Terazi: Duygusal hayatında yaşadığın sorunlar, diğer işlerine odaklanmana engel oluyor. Sosyal medyada göreceğin bir haber seni endişelendirebilir.

            Akrep: Hakkını korumak için aile büyüklerine karşı gelebilirsin. Evli ve çocuk sahibi olan bir Akrep burcuysan, bugün onlarla vakit geçirmek isteyeceksin.

                Yay: Evde bulacağın bir eşya, seni geçmişe götürebilir. Kardeşi olan bir Yay burcuysan, kardeşinle aranızdaki buzları eritecek olman, seni rahatlatacak.

                Oğlak: Bugünü kişisel bakımın için ayırmayı düşünüyorsun. Uzun süredir yapmayı düşündüğün değişiklik için bugün harekete geçeceksin.

                Kova: Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler bugün karşına gelecek. Ailesiyle yaşayan bir Kova burcuysan, sorumlulukların gündeme gelebilir.

                    Balık: Gün içerisinde hızlı karar vermen gereken konular karşına gelecek. Edebiyata karşı ilgisi olan bir Balık burcuysan, yeni kitaplar almak isteyebilirsin.
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                    Haberler Burçlar 5 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...