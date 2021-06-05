5 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: İki yıkıcı gezegen birbirine meydan okuyor. Birçok kripto para birimi sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulurken ucu yeniden ünlü kişilere dokunabilir. Krizleri fırsata çevirmeye çalışan girişimcilerin yüreğini korku sarabilir. Haziran ayının en dikkat çekecek detaylarından bir tanesi de sevgi gösterileri olacak. Hepimiz saf duyguları, birer sanal camın arkasından göstermekten çok sıkıldık. Sevmek ve bunu göstermek doğamızda var ve unutmayalım ki doğamıza zıt bir şekilde hareket edemeyiz. Hele ki bu ay, gökyüzü en mavi haline geçiş yaparken hiç de kolay olmayacak. Artık buluşmalar, organizasyonlar ve akşam yemekleri planlamak isteyeceğiz. Sevdiğimiz kişilerle aynı ortamları paylaşmak isteyeceğiz. Kalbimizi rahatlatmak ve en önemlisi gerçek anlamda sevmek isteyeceğiz.