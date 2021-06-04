4 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Geri giden Merkür, Neptün'e çelme takmaya çalışıyor. Dolandırıcılık kavramının deri değiştirdiğini gözler önüne serecek. Sosyal medya hackerları gündemden inmezken, kayıp kişilerin hesap bilgileri konusu daha fazla konuşulacak.
Önde gelen haber siteleri siber saldırılara maruz kalabilir.
KOÇ: HER olayda farklı bir yorum aramanız, konulara değişik yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz.
Yatırımlarda başarıyı sağlıyorsunuz.
BOĞA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ belirgin ama alışkanlıklardan da vazgeçemiyorsunuz.
Bugün güç birliğinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız.
Kendinizi denetlemeyin.