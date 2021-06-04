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    • 04.06.2021 08:32
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    4 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    4 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Haziran 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Haziran 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız!

    Astrogündem: Geri giden Merkür, Neptün'e çelme takmaya çalışıyor. Dolandırıcılık kavramının deri değiştirdiğini gözler önüne serecek. Sosyal medya hackerları gündemden inmezken, kayıp kişilerin hesap bilgileri konusu daha fazla konuşulacak.

    Önde gelen haber siteleri siber saldırılara maruz kalabilir.

    KOÇ: HER olayda farklı bir yorum aramanız, konulara değişik yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz.
    Yatırımlarda başarıyı sağlıyorsunuz.

    BOĞA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ belirgin ama alışkanlıklardan da vazgeçemiyorsunuz.
    Bugün güç birliğinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız.
    Kendinizi denetlemeyin.

        İKİZLER: KARİYERİNİZDE değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amaca uygun kullanacaksınız. Önünüzün açılıyor, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olun.

        YENGEÇ: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
        Sorumluluklarınızın bilincindesiniz.
        İş tekliflerine hazır olun. Alışkanlıkları aşmanız kolay olmayacak.

        ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz yorum geliştiriyorsunuz. Yeni ve radikal düşünceleriniz var. Çevrenizdekilere zamanın önemini hatırlatın.

            BAŞAK: DUYGUSAL ilişkileriniz önemli. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız.
            Kendinizi mutlu edecek planlar yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.

            TERAZİ: BİRLİKTE çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız.
            İlgi alanınız artıyor, değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.

            AKREP: KARŞI cinsin üzerinizde etkisi var.
            Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.
            Karşıt görüştekileri ikna ediyorsunuz.

                YAY: YETENEKLERİNİZİN anlaşılması için çevrenizdekileri hoşnut etmeyi deneyin.
                Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız.
                Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

                OĞLAK: YAŞAMINIZA geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdakilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden duygusal destek gelecek. Sonuca gidin.

                KOVA: BUGÜN arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz.
                Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz.
                Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.

                    BALIK: SEZGİLERİNİZ yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın.
                    Kazançlarda sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 4 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...