1 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür yönettiği burçta geri giderken Haziran ayına başlıyoruz. Rüzgâr eken fırtına biçecek. Akdeniz'de ki sondaj gemilerimiz rota değiştirebilir. Burcu İkizler olan Mısır ile olan ilişkilerimiz farklı müzakerelere açılacak.
KOÇ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz duygularını dengede tutmak.
BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.