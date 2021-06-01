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    • 01.06.2021 08:40
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    1 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    1 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 1 Haziran 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 1 Haziran 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız!

    Astrogündem: Merkür yönettiği burçta geri giderken Haziran ayına başlıyoruz. Rüzgâr eken fırtına biçecek. Akdeniz'de ki sondaj gemilerimiz rota değiştirebilir. Burcu İkizler olan Mısır ile olan ilişkilerimiz farklı müzakerelere açılacak.

    KOÇ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz duygularını dengede tutmak.

    BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

        İKİZLER: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

        YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve göz dolduracaksınız.
        Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

        ASLAN: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

            BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
            Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

            TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor.
            Sizin bu halinizi partneriniz de paylaşıyor.
            Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

            AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
            Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi esirgemiyorsunuz.
            Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.

                YAY: CANLI bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.

                OĞLAK: YAŞAMIN her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

                KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

                    BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki ortamlara cesurca yaymalısınız.
                    Bu sizi motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş ve dostlar konusunda seçici oluyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 1 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...