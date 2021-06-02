2 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Satürn- Uranüs 90'lığı "Yanlış hesap Bağdat'tan döner." dedirtecek. Gıda sektöründeki ifşalar ise hepimizin gündemi olacak. Denetim firmaları ardı ardına sınanırken, ne yediğimizi bir kez daha öğreneceğimiz günler kapıda.