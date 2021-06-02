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    • 02.06.2021 08:38
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    2 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    2 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 2 Haziran 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlüyorsunuz!

    Astrogündem: Satürn- Uranüs 90'lığı "Yanlış hesap Bağdat'tan döner." dedirtecek. Gıda sektöründeki ifşalar ise hepimizin gündemi olacak. Denetim firmaları ardı ardına sınanırken, ne yediğimizi bir kez daha öğreneceğimiz günler kapıda.

    KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, isteklerinizi arkaya atmayı başarabilen birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden bir şey kaçmıyor.

    BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusundaki etkileri kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Fırsatlar konusunda sürprizlere hazır olun.

        İKİZLER: SIRA dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızdaki coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

        YENGEÇ: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı deneyin. Maddi sorunlarınızı, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize de yansıtacaksınız.

        ASLAN: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde, yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da açıksınız.

            BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün ikizlerde retro hareketi, yaşama bakışnızda ve finans konusunda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Her türlü koşulu defalarca gözden geçirmelisiniz.

            TERAZİ: SOSYAL açıdan kendinize güveniniz artıyor. Yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengede yürüteceksiniz.

            AKREP: AY kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliğinizde önemli aşamalar kaydetmek için cesaretli olmanız gerekiyor.

                YAY: GÜÇLÜ kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlamanız size başarıyı getiriyor. Doğallığınız işinizi kolaylaştıracak.

                OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızda aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. Rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlüyorsunuz.

                KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınız düşüncelerinize ilgi gösterecek.

                BALIK: ÇEVRENİZLE birlikte hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak, size para kazandıracak ve kişisel ilişkilerinizi destekleyecek.
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                Haberler Burçlar 2 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...