2 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Satürn- Uranüs 90'lığı "Yanlış hesap Bağdat'tan döner." dedirtecek. Gıda sektöründeki ifşalar ise hepimizin gündemi olacak. Denetim firmaları ardı ardına sınanırken, ne yediğimizi bir kez daha öğreneceğimiz günler kapıda.
KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, isteklerinizi arkaya atmayı başarabilen birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden bir şey kaçmıyor.
BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusundaki etkileri kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Fırsatlar konusunda sürprizlere hazır olun.